Energía: suben subsidios y baja producción convencional

Los subsidios energéticos subieron en los primeros diez meses del año un 46,3 por ciento en términos acumulados respecto de 2017, lo que implicó transferencias adicionales del Tesoro por $ 40.143 millones extra, de acuerdo al informe del Instituto Argentino de la Energía.

El valor anualizado a septiembre, al tipo de cambio del mes, de los subsidios energéticos en dólares fue de u$s 2.846 millones, un 31 por ciento inferior a los u$s 4.138 millones del año anterior, precisó el informe realizado en base a la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap).

Las ejecuciones presupuestarias más importantes acumuladas fueron para Cammesa ($ 74.095 millones) que aumentó 80,7 por ciento y Enarsa con $ 32.791 millones (268,1 por ciento más). El Programa de Incentivos a la Producción de Gas Natural (ex Plan Gas) recibió $ 10.832 millones (55,8 por ciento menos), mientras que el fondo fiduciario para consumo de GLP, con $ 6.271 millones, aumentó 35,8 por ciento.

Producción

El informe de IAE destacó también que la producción de petróleo tuvo un incremento interanual del 2 por ciento respecto al mismo mes de 2017, lo que conformó el octavo mes consecutivo de aumento interanual en la producción, mientras que la de gas aumentó 7,5 por ciento y acumuló once meses de mejoras interanuales consecutivas.

Además, consignó que la balanza comercial energética fue superavitaria en u$s 11 millones en octubre y que el déficit acumulado en los primeros diez meses del año se redujo un 15,9 por ciento, al pasar de u$s 3.020 a u$s 2.541 millones, es decir 479 millones menos entre períodos.

Sin embargo, el trabajo advirtió que la producción de gas natural convencional (66 por ciento del total) sigue disminuyendo. Cayó en octubre 7,5 por ciento y en el acumulado del último año móvil un 5,7 por ciento. El no convencional subió 46,9 por ciento. Algo similar ocurre con la a producción de petróleo. La convencional (88 por ciento del total) disminuyó en octubre 4 por ciento interanual mientras que la de no convencional se incrementó 56,6 por ciento respecto a mismo período de 2017.

En octubre de 2018 el costo promedio de generación eléctrica respecto a septiembre de 2017 tuvo un incremento del 127,8 por ciento, variación que está muy por encima del índice de precios internos mayoristas (Ipim), que en el mismo período se incrementó 76,6 por ciento.

A pesar de esto, el precio promedio que paga la demanda alcanza a cubrir el 50 por ciento de los costos de generación, siendo el resto cubierto con subsidios, una relación similar a la del año anterior. "Es decir, que el esfuerzo de la población en pagar la recomposición tarifaria no logró su objetivo primordial: cubrir un mayor porcentaje del costo de generación", agregó el trabajo.