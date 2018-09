Energía anunció otra suba del gas del 30 por ciento

Tras la realización de la primera audiencia pública por la suba del precio del gas, la Secretaría de Energía informó que en relación con las presentaciones realizadas por las distribuidoras de gas, el aumento final a partir de octubre en la factura de gas para los hogares "no superaría el 30 por ciento". El Defensor del Pueblo de Santa Fe lo cuestionó.

La dependencia que conduce Iguacel dijo que ese porcentaje está "por debajo de lo que se espera sea el alza del IPC de 2018". Este incremento se sumará al 40 por ciento aplicado en abril.

Ayer se realizó la audiencia pública convocada por el Ente Regulador del Gas (Enargas). en Buenos Aires.

Críticas de Lamberto

El defensor de Pueblo santafesino, Raúl Lamberto, quien participó de la audiencia, dijo que "no debe autorizarse un aumento tarifario ya que no resulta razonable ni oportuno en esta realidad cualquier nuevo aumento en este y todos los servicios públicos". Y ahondó: "La situación económica impone la necesidad de convocar a un diálogo social como sostuvieron los defensores del Pueblo de todo el país reunidos en Adpra, no pudiendo en este contexto tratarse ningún aumento tarifario". También dijo que hay que debatir sobre el valor del gas al Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist) y "el valor en boca de pozo".