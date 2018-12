En un mundo hostil, el riesgo país no encuentra techo

El riesgo país se volvió a disparar a la zona de 822 puntos básicos y el índice Merval de la Bolsa de Comercio porteña se hundió 2,69 por ciento, en el marco de un nuevo derrumbe de las Bolsas mundiales, encabezadas por Wall Street.

El diferencial de rendimiento entre los bonos argentinos y estadounidenses cerró en su punto más alto desde 2014, como consecuencia de la continua depreciación del valor de los títulos de deuda argentinos. La preocupación de los acreedores por un default de la administración de Mauricio Macri, pese a que ayer llegó un nuevo tramo del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se suma a la inquietud global desatada desde que el miércoles pasado la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés de 2,25 por ciento a 2,5 por ciento.

Los mercados reaccionaron de manera negativa a esta decisión y en especial a los argumentos que dio el titular de la FED, Jerome Powell, respecto a que el próximo año tiene previsto volver a ajustar la tasa en al menos dos oportunidades más, con lo que podría cerrar el 2019 en el 3 por ciento.

En Wall Street, el índice Dow Jones cerró la rueda con una caída del 1,81 por ciento, en 22.445,37 puntos; mientras que el selectivo Standard & Poor's perdió 2,06 por ciento y el índice de las empresas de alta tecnología, el Nasdaq Composite, se precipitó 2,99 por ciento para quedar en 6.332,99 puntos.

"Otra baja importante evidenciaron los mercados de referencia, que continúan moviéndose bajo un entorno fuertemente bajista, tanto en el corto, como en el mediano plazo", sostuvo el analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández.

En ese contexto, el índice Merval volvió a ubicarse dentro de la marca de los 28.000 puntos al caer en la jornada 2,69 por ciento y acumular en la semana una caída de 8,53 por ciento.

Además, durante la última semana, el índice de bonos elaborado por el Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC) registró una caída de 2.46 por ciento, en la que las mayores bajas correspondieron al cupón en peso atado al PBI (-7,85 por ciento) y el discount en dólares bajo ley de Nueva York (-5,43 por ciento), entre otros.

Sólo el acuerdo crediticio por más de 57 mil millones de dólares separa al gobierno del default. De hecho, en diciembre ingresaron u$s 8.725 millones correspondientes al swap chino y ayer ingresaron el tercer tramo del préstamo del FMI por u$s 7.600 millones.

Con este refuerzo, las reservas internacionales finalizaron en u$s 66.343 millones, luego de haber perforado en los primeros días de diciembre el piso de u$s 50 mil millones. El stock de divisas en poder de la autoridad monetaria se integra mayoritariamente por préstamos. Los activos propios no superaron los u$s 15 mil millones.

Un informe del Mirador del Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) señaló que en los próximos dos meses el gobierno deberá afrontar compromisos de deuda por 440 mil millones de pesos.

La cotización del dólar cerró estable en $ 39,03. En el mercado mayorista, el dólar cerró a $37,975 apenas siete centavos y medio por debajo de los valores registrados en el final de ayer. Sin embargo en la semana el tipo de cambio mayorista perdió 19,5 centavos.

El volumen negociado en el segmento de contado fue bajo, de u$s 431 millones.

En medio del tembladeral, el gobierno nacional decidió ampliar la emisión del Bonar 2024, lanzados originalmente en abril de 2014, en hasta u$s 400 millones, que se colocarán en una o varias operaciones.

La última colocación de deuda del Gobierno fue a fines del mes pasado, cuando licitó Letras del Tesoro por u$s 833 millones.

Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) simplificó el esquema de encajes con el objetivo de incentivar la prolongación de los tiempos de los depósitos a plazo fijo, sin impacto en la base monetaria.