En un mercado más activo, el dólar pegó otro salto de $ 5

Pese a la intervención del Banco Central y los anuncios del gobierno, el dólar pegó ayer otra acelerada, esta vez acompañada de un mayor volumen. La divisa cotizó a 63,05 para la venta minorista en Rosario, cinco pesos más que el día anteriro. En la semana, acumula un incremento de 33,5 por ciento. El riesgo país se acerca a los 2 mil puntos por una fuerte ola vendedora de bonos de deuda argentina. La Bolsa cayó 1,40 por ciento y la autoridad monetaria subió a casi 75 por ciento la tasa de interés de las Leliq.

En otro día de tensión, el dólar subió $ 4,60 en el mercado mayorista hasta los $ 60,40. Esto a pesar de que el Banco Central vendió u$s 248 millones, además de los u$s 60 millones que subasta en nombre del Tesoro nacional. "Pese a la intensa actividad oficial, los precios alcanzaron nuevos máximos históricos", destacó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Las reservas cayeron otros u$s 810 millones y acumulan 13 jornadas de caídas consecutivas. En los últimos tres días, la sangría fue de u$s 2.078 millones.

En el segmento de contado, el volumen de negocios operado ascendió a u$s 735 millones. "Hoy es el primer día que se nota el incremento del volumen operado acorde con la suba del valor del dólar", advirtió con preocupación el analista Fernando Izzo.

La autoridad monetaria intervino en el mercado de futuros del Rofex, donde se concretaron contratos por u$s 1.247 millones. Los plazos más cortos concentraron el 80 por ciento de ese total. El Banco Central subió la tasa de política monetaria siete puntos básicos, al quedar en un promedio de 74,929 por ciento la tasa de interés de las Leliq. El monto total adjudicado fue de $ 272.685 millones, frente a un vencimiento de $ 243.225 millones.

Alrededor de las 10, casi a la par de la apertura de los mercados, el presidente Mauricio Macri anunció un paquete de medidas económicas destinadas a dar alivio al poder de compra de los trabajadores y a las empresas pymes, que tendrían un costo fiscal estimado en alrededor de $ 40.000 millones.

En un mensaje grabado, para evitar torpezas, el jefe de Estado pidió "disculpas" por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior a su derrota en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del domingo y aseguró que "escuchó" el mensaje surgido de las urnas, en las que el Frente de Todos superó al oficialismo por más de 15 puntos porcentuales. En el primer día de la semana, Macri, desencajado, culpó a los votantes opositores por la reacción negativa de los mercados, mientras el Banco Central convalidaba una brutal devaluación de 10 pesos.

Un poco más calmo, el gobierno informó a través de la cuenta del presidente en Twitter que mantuvo un diálogo telefónico con Alberto Fernández.

La Bolsa porteña bajó ayer 1,40 por ciento, arrastrada por el desmadre que provocó la nueva devaluación de la administración macrista, pero también por la baja performance de los mercados internacionales.╠

El riesgo país trepó 10,8 por ciento, a 1.946 puntos básicos. Con un nivel de riesgo país acercándose a los 2.000 puntos básicos, varias consultoras salieron a advertir sobre la posibilidad de que el año próximo se imponga la necesidad de llevar adelante cualquiera sea el gobierno, una "reestructuración de deuda amigable", señaló el especialista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández.

Con un volumen de negocios superior a los $ 53.835 millones en el segmento de renta fija en la Bolsa porteña, los bonos de deuda que prestaron bajas más pronunciadas se registraron en el Discount en dólares (-8,1 por ciento), El Bonar 2020 en dólares (-6,4 por ciento), el Bonar 2037 en dólares (-5,0 por ciento) y el Bonar 2024 en dólares (-3,1 por ciento).