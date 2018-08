En tiempo de consumo en baja, el e-commerce suma ventas

Es momento de mirar el mundo on line y animarse al e-commerce, si es que todavía no se dio el salto. En épocas en que el consumo se ajusta, los expertos en ventas por internet aseguran que es necesario dar el paso o profundizar este canal si ya se está incursionado en el e-commerce.

Los datos sobre la facturación de las ventas on line impulsan a comerciantes, profesionales o emprendedores a meterse de lleno en este canal. El e-commerce facturó 156.300 millones el año pasado, mientras que en 2016 había sido de 102.700 millones de pesos. Es decir que entre un año y el otro las transacciones on line crecieron 52 por ciento, indicaron desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace). En la región Litoral - NEA, que incluye a Santa Fe, las ventas por internet sumaron 10.941 millones de pesos, lo cual representó un 32 por ciento de crecimiento anual.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico desembarcó en la ciudad con su evento "eCommerce Go de Rosario" y capacitó a más de 200 rosarinos sobre herramientas para aumentar las ventas on line. Este encuentro formó parte del roadshow de comercio electrónico que la entidad organiza en todo el país con el objetivo de seguir profesionalizando el sector y reunió a emprendedores y empresarios que compartieron las novedades de la economía digital en Argentina así como también los casos de éxito más importantes en e-commerce.

"La tecnología entendida como un medio que trae soluciones, nos acerca nuevas formas de comercializar y entregar nuestros productos. Para posicionar un negocio tradicional de forma on line es fundamental integrar los puntos de venta físicos con el on line. La región Litoral facturó en 2017 $10.941 millones en e-commerce, lo que representa un crecimiento del 34 por ciento en comparación al año anterior. Sin embargo, no debemos quedarnos sólo con esa mirada, debemos tener en cuenta las oportunidades de esta industria en nuestro país, la región y a nivel mundial", expuso Gustavo Sambucetti, director Institucional de la Cace.

Partiendo de que "la escases agudiza el ingenio" y tomando como referencia el último Hot Sale, Sambucetti recordó que cuando se realizó a fines de mayo el megaevento nacional de descuentos on line trascurrió en una semana de muchas cambios económicos y políticos y las expectativas no eran buenas. Sin embargo, "los resultadso fueron muy buenos y el contexto hizo que la gente decidiera una compra de una forma más rápida, porque podía hacerla en pesos y en cuotas y eso se convirtió en una forma de resguardar sus ahorros".

De a poco

"Es momento de mirar el on line, para quienes no lo hayan hecho. No es necesario ir de golpe, de cero a 100, hay un montón de cosas que se pueden hacer de forma simple como colocar mi negocio en Google o en Waze. Es cuestión de sentarse un momento y hacerlo y así se puede sumar uno o dos clientes por día que me buscaron por ese medio, que mañana pueden ser 10 y pasado 50. Hay que entender que hay que mirar mi entorno, hay que ir más allá de mi competidor, hay que ver el contexto para no quedar afuera de la ola", subrayó el referente de Cace.

Sambucetti planteó algunos temas clave para tener en cuenta y habló de los errores que no hay que cometer. "No hay que creer que la inversión termina en la inversión tecnológica, que la tecnología le va a resolver todo. La realidad es que tiene que haber una lógica de negocio, una propuesta real, una forma de llegar al cliente, de hacer que los clientes vengan a mi página o a lo que les estoy proponiendo, como pasa en el mundo real. Hay que entender que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo", puntualizó.

Sobre cómo empezar el referente de Case indicó que "una buena forma de arrancar es de a poco" y dijo que los marketplace (servicios de compraventa on line como pueden ser Mercado Libre o Facebook) son un buen lugar para comenzar a medir y ver cuál es la respuesta que tiene el mercado o los compradores on line en relación a mi producto. Así, es aprender y después migrar a plataformas más sofisticadas tal vez, pero siempre entendiendo que además de la plataforma hay que generar tráfico.

"Si estás en un lugar de la cadena que sos un vendedor, un comerciante, hay que entender cómo la tecnología te puede ayudar a mejorar ese proceso, cómo sumo a mi canal", indicó.

Sambucetti consideró que Argentina está en un momento en que las empresas tomaron conciencia de que tienen que hacer algo en el mundo del e-commerce

"Cuando las ventas de los canales físicos empiezan a plancharse, o decrecer en algunas categorías, uno empieza a ver qué otras cosas hay. Por ahí se eliminan algunos pruritos como que el canal on line no es tan rentable como el canal físico. Si tengo un crecimiento genuino del canal on line y no lo estoy teniendo en el físico hoy las empresas lo miran con otros ojos", manifestó al tiempo que resaltó que "la realidad demostró que no mata al canal físico sino que lo complementa, los retails que mueren son por no adaptarse a una nueva realidad".

Por su parte, Daniel King, director de la Comisión Litoral de Cace, resaltó que en estos encuentros se busca acercar a los emprendedores y las empresas rosarinas más opciones para sumarse al camino del e-commerce, a que conozcan cómo pueden integrar el comercio electrónico a sus estrategias de venta y que se vean reflejados en los casos de éxito.

El rol del comprador

En rigor, teniendo en cuenta datos del relevamiento realizado en la región apuntó que en el comercio on line toman mucha relevancia las opiniones de los compradores, como así también contar con un sitio con un buen catálogo de productos u ofrecer varias opciones de pago o formas de entrega de la mercadería. En este último ítems mencionó que crece fuertemente el retiro en local.

Por otra parte, King reveló que según el sondeo "hay más gente con ganas de comprar que gente vendiendo" y por eso recomendó "trabajar la oferta porque demanda hay".

El encuentro también contó con la presencia de Mauricio Fontela, CEO de Web Experto, quien planteó el lugar preponderante que hoy tiene los smartphone en la vida cotidiana.

"El ecommerce viene para ayudarnos a integrar todos nuestros canales, esto debe ser una oportunidad, no una amenaza. El poder lo tiene el consumidor, actúa, opina, elige. Demanda cada vez más y nosotros nos tenemos que perfeccionar hacia eso y que las experiencias de compra sean cada vez mejores", puntualizó.

Dado que "el consumidor tiene el poder en su teléfono" dijo que es fundamental ofrecer una experiencia mejor para lograr más ventas . El conocimiento también garantiza transacciones.

P.M.