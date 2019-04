En las redes sociales estará el nuevo mundo del trabajo

El mercado laboral actual es complejo. Por un lado, muestra su cara más dura con altas tasas de desempleo y por otro, hay sectores productivos que no alcanzan a satisfacer su demanda de trabajadores, situación que se advierte con mayor relevancia entre el segmento más joven y vinculado al área tecnológica. ¿Cómo es buscar trabajo hoy? ¿Cómo hacen las empresas para mantener a sus empleados?

La especialistas en marketing para recursos humanos Andrea Linardi, licenciada en relaciones públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (Uade) y doctorada en comunicación social de la Universidad Austral, planteó que el mercado laboral se enfrenta a una compleja problemática y en ese marco propuso hacer foco en el networking.

"Los referidos son la gran fuente para la incorporación en las organizaciones. Hablá con todas las personas que conocés, que puedan dar cuenta de vos, empleadores anteriores, amigos, profesores. Conectate, no te quedes pasivamente esperando que te llamen, la oferta es poca y la demanda de parte de los colaboradores libres que están hoy es enorme", aconsejó en primera persona. "Hay que sobresalir, hay que levantar la cabeza y mostrarse de una forma que tal vez antes no hacía tanto falta", detalló Linardi durante su paso por Rosario para participar del ciclo alta dirección que organiza la consultora Focus.

En segundo lugar, la especialista apuntó a la vidriera que son las redes sociales. "Te gusten mucho, poco o regular, hay que estar en todas y en cada una contar algo de vos, que sea interesante para un potencial empleador. Linkedin es la fuente, todos deberíamos tener una actividad fuerte allí porque es una vidriera", señaló.

En ese sentido, dijo que es "poco inteligente" negarse a participar de las nuevas formas de comunicación. "Como las personas que se niegan a usar Whatsapp, vino para quedarse, no es una elección, es el medio de comunicación hoy. Revelarte contra eso no tiene ningún tipo de sentido, es de poco inteligente. El inteligente es el que busca todos los caminos para llegar a tu objetivo y si tu objetivo es conseguir trabajo o cambiar por una mejor opción tenés que estar en las redes sociales muy fuertemente y activar tu red de contacto", subrayó.

Linardi consideró que es clave "tener una propuesta de valor interesante, diferenciadora, para ofrecer" y mencionó como ejemplo su propio caso. "Spkers y consultores hay un montón, con 24 años de gestión no, ese es mi diferenciador y desde ahí puedo explicar. Uno tiene que ponerle cabeza a eso, no sale porque sí", indicó la especialista en marketing para recursos humanos.

Tras una basta experiencia personal en el mundo del marketing, trabajó 24 años en lo que es consumo masivo, Linardi se enfocó en los recursos humanos, específicamente apuntó a buscar soluciones en las falencias de esta área y observó que "falta una mirada de negocios, para llegar mejor al cliente interno".

El valor del trabajador

Retener trabajadores es uno de los desafíos en las empresas de hoy. Es que a los jóvenes les encanta cambiar de trabajo para vivir nuevas experiencias. "El talento puede llegar a las organizaciones pero el problema es que a los 6 meses se te van y ahí hay un costo enorme que muchas veces no vemos en el cuadro de resultados. Por una silla vacía hay un costo de buscar, de capacitar y de que empiece a producir lo que el negocio requiere. Por lo general en el costo está el de la indemnización y el resto no, pero la verdad es que cuando se va alguien es un dolor de cabeza para los de recursos humanos y para el líder del área", explicó.

El área de la tecnología es la más afectada por la pérdida de trabajadores, ya que por lo general concentra a los más jóvenes del mercado. "Para los jóvenes hay conceptos totalmente diferentes a los que veíamos nosotros", dijo y puso como ejemplo el hecho de que el "cambio" es un valor para esa generación cuando era un disvalor para la generación anterior. "Nosotros no cambiábamos nada, ni de trabajo, ni de ciudad, ni de marido, ni de nada. Los jóvenes cambian todo, sumar experiencias nuevas es un valor para ellos. Hay un concepto cultural diferente, que los seduce, los fortalece y lo buscan", agregó.

El segundo punto tiene que ver con el bienestar. "Los jóvenes exigen mientras que nosotros agradecíamos trabajar", dijo Linardi y recordó que esa generación trajo cambios muy alentadores. "Todos queremos pasarla bien en las organizaciones. Pasarla mal es un concepto arcaico y está perfecto que la gente joven no lo admita, ya que un trabajador cuando mejor está es más productivo", agregó.

En ese sentido, reflexionó que los conceptos de bienestar y de cambio hacen que los jóvenes sean los más exigentes y los que más roten. "La gente renuncia a jefes no a empresas" y por eso "por más beneficios que tenga si hay un jefe dinosaurio, que no motiva, que no inspira a trabajar mejor, tenés gente que rota".

"Cuando tenemos gerentes de ciertas edades ellos aprendieron otros modelos de gestión. Uno aprende en base a la experiencia. Hay mucho para aprender, entender no es aprender y llevar a la acción otras prácticas para que la gente quiera quedarse en las organizaciones y dar lo mejor de sí. Hay una famosa frase de Peter Sengue que dice la gente no da la mejor de sí porque se lo ordenen sino porque lo desea. El desafío del líder es buscar que la gente quiera y es mucho más difícil que ordenar, sino que es buscar que el otro tenga la inquietud", indicó.

La realidad de las grandes compañías también se traslada al universo de las pymes, aunque con un tinte particular por la cercanía de los vínculos. "En las pymes pasa igual, la diferencia es que a veces hay vínculos personales que se priorizan por sobre el profesionalismo. Tenés al sobrino de, al nieto de, al amigo del hermano de y son personas que están cómodas, que permanecen en las organizaciones pero que tienen una consecuencia muy tóxica", mencionó Linardi.

La especialista explicó que entre los colaboradores hay un concepto muy importante que es el de equidad. "Todos queremos que nos traten con la misma vara y nos exigían del mismo modo. Antes nos decían no te fijes en el de al lado, fijate en lo que vos haces, pero eso no tiene ningún sentido", dijo.

"Somos seres sociales y uno mira el entorno, si me estoy matando y el que está al lado hace la plancha, yo no me voy a sentir bien", dijo y señaló que "así no se generan las culturas de organizaciones virtuosas, que buscan estar mejor".

La especialista mencionó que hay encuestas en el mundo que advierten que el 30 por ciento de los colaboradores está motivado y el 70 por ciento no está cómodo, y un gran porcentaje directamente se muestra descontento.

Además, en este contexto Linardi apuntó que "también está el mediocre, el que da lo mínimo posible, y no trae una oportunidad de mejora, una oportunidad de negocio, o alerta cuando se da una orden que no conviene a la organización".

"Las pymes tienen problemáticas similares, el tema más importante es la cuestión paternalista que no está en las grandes organizaciones", dijo y señaló que es una actitud que tiene consecuencias muy tóxicas, muy negativas, porque "al que quiero lo trato bien y lo protejo y no pasa nada". Otro tema importante la falta de aptitud para delegar. La gente pide independencia y autonomía", reflexionó Linardi.