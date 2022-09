En la última semana del dólar soja, el BCRA sigue sumando reservas

El dólar soja transita la última semana y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue sumando dólares a las reservas. Ayer compró u$s 324 millones y acumula u$s 3.970 millones en lo que va del mes. El gobierno ratificó que el régimen especial no se extenderá y estableció pautas para que el complejo sojero opere en el cierre del Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial de $ 200.