El precio del dólar minorista bajó en Buenos Aires y se mantuvo en las casas de cambio rosarinas, al cabo del primer día de operaciones bajo control cambiario. La ausencia de actividad en las plazas financieras de Estados Unidos, por un feriado en ese país, ayudó a quitar volumen en los mercados locales. La divisa cerró a $ 58,41 (- $,362) en la city porteña y a $ 63 en Rosario. La cotización del mercado paralelo, que vuelve a tomar relevancia, fue del $ 64. El dato preocupante, en una jornada movida en las sucursales de los bancos, fue la caída de u$s 954 millones de las reservas.

Durante la mañana, gran cantidad de ahorristas fueron a retirar dólares depositados en los bancos. Las casas de cambio, en tanto, abrieron después de lo habitual y se formaron algunas colas en la city. También hubo mayor presencia de arbolitos. El día después del nuevo cepo cambiario transcurrió en una tensa calma.

Tanto el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, como el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, destacaron que el control cambiario pasó el primer test con la ayuda del feriado estadounidense. Ambos funcionarios remarcaron la solidez del sistema financiero y enfatizaron que los depósitos en pesos y dólares están disponibles para los clientes.

De hecho, las reservas internacionales cayeron ayer en u$s 954 millones, una cifra que, si bien es menor a los u$s 1.900 millones del día viernes, es superior a los u$s 909 millones que se perdieron el jueves pasado, cuando el gobierno declaró el default selectivo sobre la deuda de corto plazo nominada en pesos. Voceros del Banco Central aclararon que no intervinieron ene el mercado y que los billetes cedidos fueron los que transfirieron a las entidades financieras, en previsión de una mayor cantidad de retiros minoristas. Los activos en divisas que la autoridad monetaria tenía en su poder finalizaron en u$s 53.144 millones.

En el segmento mayorista, el precio del dólar cedió $ 3,50 y finalizó a $56. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 84 millones, mientras que no se registraron operaciones en los mercados de futuros MAE. En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron u$s 247 millones. Los precios finales para los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $ 56,70 y $ 60,80 respectivamente. Todos los plazos cayeron 13 por ciento promedio.

En cuanto a la política monetaria, el BCRA convalidó una suba en la tasa de las Leliq de 201 puntos básicos respecto del viernes pasado al finalizar a 85,275 por ciento. El total adjudicado fue de $ 246.623 millones y se generó una expansión de liquidez de $ 75.192 millones.

En la Bolsa de Comercio porteña, el panel líder S&P Merval subió 6,45 por ciento, aunque ese salto deberá ser revalidado hoy cuando se reabra la operatoria de ADRs, las acciones que cotizan en el mercado de Nueva York.

"Con la ausencia de Wall Street por el feriado del Día del Trabajo, las acciones locales reflejaron una recuperación por la escalada del tipo de cambio implícito", analizó el economista Gustavo Ber.

Los principales bonos exhibieron mejoras promedio del 3 por ciento en sus cotizaciones en dólares. Desde Portfolio Personal Inversiones agregaron que "la curva se encuentra invertida y opera entre tires (tasas internas de retorno) que van desde 160 por ciento anual en los bonos más cortos, a niveles del 20 por ciento anual en los más largos".

Por las medidas oficiales, desde ayer y hasta fin de año, los particulares podrán comprar hasta 10.000 dólares por mes y si quieren adquirir un monto mayor tendrán que pedir autorización el Banco Central. En tanto, empresas, bancos y fondos de inversión deberán pedir autorización para cualquier compra de divisas.

Por otro lado, el gobierno prohibió a las empresas comprar dólares con fines de atesoramiento y acortó los plazos para que los exportadores liquiden en el mercado local las divisas que obtienen por sus operaciones.