En agosto, el BCRA logró comprar u$s 1.270 millones y el Merval subió 43%

El balance cambiario de agosto terminó con signo positivo para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que este jueves compró u$s 21 millones en el mercado único y libre de cambios (Mulc), con lo que marcó la decimotercera rueda consecutiva con s aldo positivo y logró cerrar el mes con un acumulado de u$s 1.270 millones.

Por su parte, el denominado dólar “blue” o informal cerró con un descenso de cinco pesos, a $735 por unidad, con lo que en los últimos 31 días marcó un avance de $185.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 2,5%, a $778,92; mientras que el MEP gana 0,3%, a $ 673,01, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó sin cambios respecto al cierre previo, en un promedio de $350, mientras que en el mes mostró un incremento acumulado de $74,75 (+27,16%).

En tanto, el dólar solidario y dólar tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto País y de 45% de percepción de Ganancias- se ubicaron en $641,60, mientras que para compras superiores a 300 dólares, que posee un impuesto adicional de 5%, cotizó a $659,93.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 423 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 109 millones y en el mercado de futuros Rofex por u$s 1.511 millones.

Por su parte, el índice Merval de la Bolsa porteña acumuló en agosto una suba del 43%, pero este jueves retrocedió 3,29%.

En la plaza porteña, entre las acciones líderes, las mayores bajas del día fueron registradas por Pampa Energía (-5,17%); Central Puerto (-4,55%); Transener (-4,53%); Sociedad Comercial del Plata (-4,19%); y Transportadora de Gas del Norte (-3,97%).

En Wall Street, las acciones de firmas argentinas cerraron la jornada con mayoría de resultados negativos, entre las que se destacaron Tenaris (-3,8%); Pampa Energía (-2,9%); Edenor (-1,9); Corporación América (-1,5%); y Transportadora Gas del Sur (-1,3%).

Por el contrario, las subas fueron encabezadas por Mercado Libre (2,2%); Despegar (0,9%); Ternium (0,9%); Banco Supervielle (0,7%); y Globant (0,6%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cerraron con caídas de hasta 4,2%, mientras que a lo largo de agosto avanzaron hasta 9,2%.

En cuanto a la deuda en pesos, los títulos en pesos con ajuste por CER subieron 0,9%. En tanto en el acumulado del mes registraron avances de hasta el 21%. En este marco, el riesgo país avanzó 0,53% para ubicarse en 2.105 puntos básicos.

Por su parte, el trigo y el maíz cerraron este jueves en baja en el mercado de Chicago y registraron una caída mensual por la presión de los suministros rusos y las lluvias de principio de mes; a diferencia de la soja que, aunque concluyó la jornada con pérdidas, culminó agosto con ganancias por la fuerte demanda.