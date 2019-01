Empresas de software critican las retenciones al sector

El impuesto a las exportaciones de servicios informáticos "perjudica" las decisiones de inversión y va contra los "objetivos de crecimiento y desarrollo" de la industria del software, aseguraron ayer desde la Cámara de empresas de Software y Servicios Informáticos (Cessi).

La entidad calificó mediante un comunicado como "regresiva" la decisión de implementar el impuesto de 12 por ciento de derechos a las exportaciones de prestaciones de servicios, con un techo de $4 por dólar exportado.

En ese sentido planteó que "de continuarse con la aplicación de los derechos de exportación se desalentará la generación de divisas ralentizando las tasas de crecimiento del 16 por ciento anual en exportaciones que ha demostrado el sector en los últimos 12 años".

"Para los empresarios, el impuesto no sólo perjudica las decisiones de exportar e invertir de las empresas de la industria, sino que no va de la mano con los objetivos de crecimiento y desarrollo que nos ha comunicado el propio gobierno para la industria del software y de la del conocimiento en general", indicaron.

No obstante, desde Cessi reconocieron que desde el gobierno nacional se tuvieron en cuenta las necesidades de la industria" al "evitar que tributen las microempresas y las pequeñas empresas". También al poner un "mínimo no imponible de u$s600.000 por año; la mayor financiación al habilitación del pago 45 días después de la operación a aquellas que facturen menos de u$s 2 millones de dólares en el año anterior".