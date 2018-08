Empresarios se negaron a hablar ante el magistrado

Los empresarios detenidos por el escándalo de los bolsos con dinero se negaron ayer a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, quien los acusó del delito de asociación ilícita.

Todos los empresarios prefirieron no exponer ante el magistrado, entre ellos el ex CEO de Iecsa Javier Sánchez Caballero, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner y el titular de Electroingeniería, Gerardo Ferryera.

También se negaron a declarar Jorge Neira (Electroingeniería), Armando Losón (Grupo Albanesi) y Carlos Mundin (BTU).

Wagner se entregó por la mañana, al igual que Camilo Gómez, antiguo asesor en el Ministerio de Planificación, tras permanecer varias horas prófugos.

En tanto la Justicia sigue buscando a Francisco Valenti (Industrias Pescarmona), Juan Goycochea (Isolux), Oscar Thomas (ex director de la Entidad Binacional Yacyretá) y Fabián Ramón (ex director de Promoción de Energías Renovables).

Por su parte, Ferreyra aseguró que "no" pagó coimas ni sobreprecios en obras públicas y definió como "un show mediático" su detención.

Según la acusación, los empresarios pagaron entre 2008 y 2015 un total de 35.645.000 dólares a entonces funcionarios nacionales y algunos miembros de la Justicia.