"Los impuestos hay que pagarlos. La luz hay que pagarla. Pero no es que es cara la luz. No la podemos pagar", afirmo Lisandro Dippe, uno de los titulares de la empresa Metalkrom, quien presentará ante la Justicia un recurso de amparo para que la Empresa Provincial de la Energía retrotraiga las tarifas.

El empresario, que cuenta con 30 empleados y su empresa tiene 50 años, remarcó que los tarifazos decretados por el gobierno nacional "han impactado muy fuerte" en su emprendimiento y eso, dijo, "nos desplaza para competir y seguir subsistiendo con la pyme".

En declaraciones al programa "Zysman 830", Dippe sostuvo que durante los período de mayor producción, con consumos importantes, recibía facturas de entre 37 y 45 mil pesos. "Hoy llegamos a los 185 mil pesos en una producción que está al 50 por ciento".

"Llegamos a un aumento de casi un mil por ciento. Eso es insostenible. Nos influyen en un 20 por ciento en la producción cuando competimos con industrias que tienen subsidiada la energía para justamente ser competitivos", agregó.

Dippe añadió que "éste es un problema de todos. No digo que sea de ellos y no nuestro. Yo estoy dispuesto a afrontarlo, a lo sumo juntos, pero no me puedo hacer cargo de todo. Las tarifas siguieron aumentando y no tenemos solución".

"Esto puede parecer violento, pero tengo que recurrir a la Justicia para que alguien escuche y tome conciencia. El 75 por ciento de la industria nacional son Pymes y se están cayendo. Estamos pasando un muy mal momento", sostuvo.