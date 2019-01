Empleados del correo se movilizaron por paritarias

El sindicato de los trabajadores de correo volvió a movilizar ayer a las puertas del Correo central para reclamar reapertura de paritarias, ya que aún le adeudan el aumento del último trimestre del 2018, de enero a marzo. La discusión salarial del sector abarca de abril a abril de cada año.

En ese sentido, el secretario general del gremio Walter Palombi dijo que "no quieren reunirse a discutir, pero habíamos cerrado hasta diciembre 2018 un 22 por ciento de aumento con el compromiso de discutir después el último trimestre y se están negando".

"Esto está claramente atado al presupuesto nacional, no hay un solo peso para las empresas públicas, así que no quiero ni imaginar qué nos espera para este año si todavía no cerramos el 2018", señaló el dirigente gremial.

Por lo pronto, Palombi explicó que piden entre un 18 por ciento y un 20 por ciento para que sumado al 22 por ciento ya obtenido alcancen un total del 40 por ciento de aumento, "porque sabemos que la inflación superó el 50 por ciento".

"Esperemos que esta movilización sirva para llegar al diálogo,", advirtió.

Más despidos en FM

Por otra parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció tres nuevos despidos en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Los cesanteados se suman a los 15 anunciados el viernes pasado. "Fabriqueros de todo el país se movilizan conta el brutal ajuste y vaciamiento del gobierno nacional".