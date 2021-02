El valor del FGS creció u$s 8 mil millones

La Ansés también destacó que “desde su creación en diciembre de 2008 hasta noviembre de 2015 la cartera del FGS se valorizó en dólares a una tasa del 12% anual, pasando de u$s 30.000 a u$s 66.000 millones”. Por el contrario, “entre diciembre 2015 y noviembre 2019 se desvalorizó a una tasa del 9% anual promedio, cayendo hasta los u$s 34.000 millones al cierre de la gestión del ex presidente, Mauricio Macri”.

El organismo previsional indicó que entre los factores que determinaron la caída del valor del FGS en la gestión anterior se encuentran “las devaluaciones de la moneda local que terminaron pulverizando el valor de los activos, la falta de inversión en proyectos productivos que contribuyen a fomentar la economía real y además se incrementó la exposición a títulos públicos por encima del límite de 50% previsto en la ley 24.241 en el peor momento del mercado”. En la actual gestión “sinceró” esta situación llevando el límite a 70% de forma transitoria hasta 2023.