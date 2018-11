El uso de inteligencia artificial crece en las empresas argentinas

Argentina es el país con startups más grandes de inteligencia artificial en Latinoamerica.

Everis, consultora multinacional de negocio, y Endeavor, líder en el movimiento de emprendimiento de alto impacto a nivel global, presentaron "El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el emprendimiento en América Latina". Un informe que señala que el emprendimiento basado en la implementación de IA en la región aún se encuentra en fase inicial, aunque se espera un crecimiento significativo para el cierre de 2018.

El interés por la realización de este estudio surge debido al creciente desarrollo de la IA en Latinoamérica. El estudio arroja que los ingresos generados por la aplicación directa e indirecta de la IA crecerán de 3.2 mil millones en 2016 a 89.8 mil millones para 2025. Esto representa un crecimiento significativo para el período de pronóstico con una tasa de crecimiento anual compuesto del 52 por ciento.

De acuerdo con el Indice de Nivel de Impulso y Crecimiento de IA (Inicia), creado a raíz de la elaboración de este estudio, para el 65% de las compañías, el uso de técnicas relacionadas a la inteligencia artificial forma parte de su core de negocio, además de ser una ventaja competitiva en el mercado gracias a la propiedad intelectual que genera.

En relación a las ventas, el estudio determinó que las compañías argentinas son las líderes de la región con una facturación promedio con u$s 3,67 millones en 2018, seguidas por ventas de u$s 2,79 millones de las peruanas que incrementaron su facturación respecto de 2017. Las brasileras y colombianas se ubicaron en el tercer y el cuatro lugar en el presente año. Además, el país también se destaca ya que, a pesar de que no es el que tiene mayor población en Latinoamérica y de la muestra para esta investigación, supera el promedio de empleados en las empresas de IA con 76 especialistas en 2017.

Los sectores en los que más se concentra la actividad de las empresas con alto nivel de especialización en IA en América Latina son: provisión de software y servicios a terceros, cuidado de la salud, medios de comunicación, educación, minería, marketing, movilidad, cadena de suministro y retail.