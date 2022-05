El trigo trepó u$s 25 en Chicago por las restricciones indias

La suba traccionó a los otros granos. La soja subió u$s 3,67 hasta los u$s 608,06 la tonelada y la harina de soja subió u$s 4,74 hasta los u$s 455,91. El aceite cerró con un retroceso de u$s 17,64 hasta los u$s 1829,58 por tonelada. El maíz avanzó u$s 11,13 y se posicionó en u$s 318,69 la tonelada.

India es el segundo productor mundial de trigo y el octavo exportador después de Rusia, la Unión Europea, Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Ucrania, según informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda).

El jueves pasado, el Ministerio de Comercio indio había manifestado el objetivo de alcanzar este año exportaciones de trigo por 10 millones de toneladas, lo que habría sido el máximo histórico para el país. Pero un día después anunció el cierre de las ventas al exterior, por razones de “seguridad alimentaria”. Es que el país asiático está afectado por una intensa ola de calor que podría afectar la productividad de la cosecha de trigo y otros cultivos.

La medida agrega más alteraciones al mercado de granos. La cotización del trigo saltó en Chicago de u$s 310,77 el 25 de febrero al récord de u$s 495,31 el 7 de marzo.

Las medidas para restringir las exportaciones se suceden en distintos mercados de commodities. Es el caso también del aceite de palma en los países del sudeste asiático, que tuvo su influencia en el negocio oleaginoso mundial.

Luego del anuncio inicial, las autoridades indias aclararon que podrían continuar con las exportaciones a los países con déficit alimentario y que se permitirá a las compañías privadas el cumplimiento de los compromisos comerciales hasta julio próximo.

India exportó 7 millones de toneladas en la campaña 2021/2022, con una producción de 107 millones de toneladas. Entre los principales destinos de exportación se encuentran Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, país este último que atraviesa una grave crisis.

Durante la última jornada del congreso A Todo Trigo, que se realizó la semana pasada, el consultor de mercado Gustavo López advirtió: “Todo indica que vamos a seguir viendo precios de locos, la guerra en Europa y los factores climáticos de Estados Unidos hace prever que estos precios se mantendrán”. Su colega Enrique Erize dijo que no ve fundamentos bajistas muy potentes.

En Argentina, la siembra de trigo apenas comenzó con las variedades más tempranas y todavía es una incógnita la magnitud de la apuesta que harán los productores locales. Por un lado, los altos precios alientan la implantación. Por otro, los altos costos de los insumos (los fertilizantes fueron también afectados por la guerra) y las previsiones de pocas lluvias ponen en pausa las decisiones.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el área a sembrar podría caer 8%, a 6,35 millones de hectáreas en la nueva campaña, mientras que la producción sería de 19 millones de toneladas, 14% que en el ciclo anterior, que fue récord.