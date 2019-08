El tribunal que juzga a Cristina autorizó un nuevo viaje a Cuba

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 autorizó ayer a la ex presidenta y candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Cuba, del 22 al 30 de este mes, en medio del juicio en su contra por el supuesto direccionamiento de la obra pública.

El Tribunal entendió que la ausencia de la ex presidenta durante esas fechas no generará un inconveniente para el desarrollo del que se le sigue junto a otros 11 imputados y recordó además que la actual senadora nacional estuvo siempre a derecho.

La ex mandataria había pedido autorización para viajar por cuarta vez a Cuba, por "razones personales" que no detalló, aunque es sabido que allí está su hija Florencia bajo tratamiento médico.

El tribunal concedió a la ex presidenta la autorización para viajar a pesar de que el fiscal del juicio, Diego Luciani, se había manifestado en contra, al igual que lo había hecho en las tres oportunidades anteriores. El último viaje que se le había autorizado a la ex mandataria fue entre el 2 y el 10 de julio, luego de que el TOF 2 evaluara que su ausencia en el debate no demandaría cambios en el cronograma.

Esta es la cuarta vez que la ex presidenta solicita autorización para viajar a Cuba, acompañando el pedido con las copias de los pasajes de ida y vuelta.