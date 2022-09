El tablero. El comercio exterior de la Argentina

En los primeros siete meses de este año, las exportaciones sumaron argentinas totalizaron los u$s 52.151 millones, lo que representa un nivel récord para ese período al superar en casi u$s 5.500 el máximo valor previo registrado en el mismo lapso que se dio en 2011.

De este modo, el saldo comercial fue superavitario en u$s 2.540 millones, u$s 5.770 millones menos que el resultado positivo de enero-julio de 2021, producto del mayor ritmo de crecimiento de las importaciones (44,6%) que de las exportaciones (22,4%).

El informe elaborado por el Centro de Economía Internacional de la Cancillería Argentina muestra que los tres principales socios, Brasil, China y Estados Unidos, absorbieron en conjunto 27,5% de las exportaciones y abastecieron 53,3% de las importaciones de enero-julio 2022.

Al mismo tiempo, que los superávits más altos correspondieron al comercio con Chile (u$s 2.458 millones), India (u$s 1.923 millones), Países Bajos (u$s 1.780 millones), Perú (u$s 1.215 millones), Indonesia (u$s 1.187 millones) y Vietnam (US$ 1.130 millones).