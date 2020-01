"El subsidio de 20 pesos al gasoil es una barbaridad"

Días atrás, el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, anunció un acuerdo con la Nación para la distribución en la provincia de una serie de subsidios destinados al transporte público, entre ellos 20 pesos por litro de gasoil. Esa novedad puso con los pelos de punta a los productores de biocombustibles, que la consideran "una barbaridad". "Si van a subsidiar a los combustibles fósiles, ¿por qué no harán lo mismo con los biocombustibles, que además son más baratos?", se preguntan los empresarios del sector. En el caso de los subsidios que llegarán a Rosario para sostener el precio del boleto del transporte público, lo que plantean es que no se justifica el subsidio al gasoil ya que el sistema de colectivos funciona precisamente con biodiesel. En ese sentido, uno de los productores de este tipo de combustibles dijo que acaba de venderle a la empresa Movi para abastecer a sus unidades hasta abril. Y entonces la pregunta se repite: "¿Cuál es el sentido del subsidio al gasoil? ¿Esos 20 pesos por litro no irán a parar a las petroleras?".