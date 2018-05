El Senado avanzó ayer con la firma de los dictámenes para los tres proyectos de ley que reemplazarán al llamado mega-DNU de "desburocratización" del Estado, durante una reunión exprés que contó con la presencia de funcionarios nacionales y comenzó con polémica.

Se trata de los proyectos de "desburocratización y simplificación" del desarrollo productivo, del desarrollo de la infraestructura y de la administración pública nacional, presentados por el oficialismo para reemplazar al mega-DNU (27/2018) con el que el gobierno modificó 140 leyes y que fue rechazado por todo el arco opositor.

Al plenario de comisiones concurrieron los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Transporte, Guillermo Dietrich, así como el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Pablo Clusellas.

El primero en exponer fue Cabrera, que entre los escasos detalles que brindó sobre el proyecto referido al desarrollo productivo destacó que apunta a "sacar obstáculos al sistema productivo con el fin de mejorar la productividad".

Cabrera puso de relieve la creación de la figura comercial de "sociedades por acción simplificada", que pueden constituirse a de forma on line "en 15 minutos", en contraste con los aproximadamente 60 días que demora la constitución de una sociedad anónima, y destacó la búsqueda de "promover el acceso al crédito de las pymes".

Del proyecto se eliminó por pedido de la oposición en la Cámara de Diputados el artículo que habilitaba la posibilidad de embargar las cuentas sueldo con una finalidad crediticia, cuando hubiera un excedente superior a tres salarios mínimos.

Terminada la exposición, el oficialista Julio Martínez, presidente de la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales que hizo de cabecera de la reunión, puso el dictamen del proyecto a la firma de los senadores y desató el enojo de la kirchnerista Nancy González.

La senadora chubutense advirtió que no se podía firmar el dictamen porque la otra comisión de ese plenario, la de Economías Regionales, no tenía quórum, y se cruzó con la peronista salteña Cristina Fiore, a quien le reclamó a los gritos que no fuera "cómplice de la chanchada que quiere hacer esta gente".

La discusión fue escalando hasta que en un momento, frente a una chicana del oficialista Luis Naidenoff, González se enfureció y le gritó "maleducado", tras lo cual se resolvió llamar a un cuarto intermedio a la espera de reunir quórum para poder firmar el dictamen, lo que finalmente se logró.

Dietrich

Acto seguido, Dietrich defendió la iniciativa sobre "desburocratización" del desarrollo de la infraestructura, de la que destacó la unificación de bases de datos únicas sobre infracciones en los casos de conductores profesionales y la implementación de multas por sobrecargas en los camiones.

El titular de la cartera de Transporte también resaltó que el proyecto autoriza la circulación de los llamados "bitrenes", megacamiones con doble acoplado que según dijo permitirán "la reducción de costos logísticos".

Por último, conjuntamente con la comisión de Justicia se trató el proyecto referido a la administración pública nacional, que fue defendido por Clusellas, quien puso de relieve la extensión a todas las dependencias del Estado de la "firma digital".

El proyecto fue el más cuestionado por la oposición, dado que el justicialista Mario Pais criticó la creación de "un vacío legal" en lo referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dado que el "mega-DNU" derogó una ley referida a la administración de los recursos de ese órgano que funciona en la Ansés y el proyecto, a su vez, deroga el mega-DNU.

Pais propuso modificar la iniciativa para evitar "que se genere un vacío legal sobre el Fondo de Sustentabilidad", pero hasta el momento eso no aparece como una posibilidad para Cambiemos y para el bloque Justicialista, que acompañaría la sanción de las tres leyes en la próxima sesión.