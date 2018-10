En el lugar, los organizadores destacaron el apoyo espontáneo de los vecinos, transeúntes y automovilistas que pasaban y se quedaban varios minutos aplaudiendo, cantando y haciendo sonar sus bocinas para reforzar el reclamo.

Juan José Cisca, de Apyme, comentó a la prensa que "toda nuestra producción va a parar al mercado interno. Por lo tanto, si los trabajadores no están ocupados, los jubilados no cobran bien, se cae el valor adquisitivo, se cae nuestro trabajo y esto se convierte en un círculo vicioso donde cada vez hay más cierre de empresas y cada vez más caída de puestos de trabajo".

Por su parte Susana Glen, de Alerta Jubilados, destacó por su parte que "hoy los jubilados tienen que optar entre pagar estas tarifas o comer. Y si tenemos en cuenta el costo de los medicamentos, es imposible subsistir. Además, se le quitó la tarifa social, lo que agrava mucho más aún su situación".

Con una pechera identificatoria del "ruidazo", el titular del Centro de Unión de Almaceneros, Juan Milito, dijo que "esta es la única forma de visibilizar la protesta, saliendo a la calle, en el marco de la campaña nacional del Ruidazo que está haciendo la Multisectorial desde Ushuaia a La Quiaca. Todos se suman, este es un lugar estratégico y la gente se está plegando de una u otra manera. Evidentemente esto cruza a todos los sectores de la sociedad argentina".

Ruidazo contra el aumento de tarifas en Oroño y Córdoba



"Estamos pasando un octubre malo, nos dicen que noviembre va a ser peor, es decir que no se ve la luz en el túnel. Hay que tomar cartas en el asunto para que la sociedad no siga sufriendo. Esta es la muestra de que no estamos derrotados", abundó Milito.

Antonio Ratner, titular del SIndicato de Trabjadores Municipales, destacó en tanto que "acá hay muchos dirigentes gremiales que están comprometidos en parar estos aumentos del gas, de la luz y del agua. Hoy los impuestos se llevan el 30 por ciento de los salarios de los trabajadores y no vuelven a los trabajadores, se quedan en los bolsillos de los empresarios. Este es el disgusto de la gente y la única forma que tiene de manifestarse es esta".