El riesgo país se entona pero bajó el dólar y la tasa de las letras del BCRA

El riesgo país, que mide el diferencial de tasas de los bonos argentinos con los norteamericanos, escaló a 835 puntos, apenas dos puntos por debajo del récord que alcanzó en diciembre pasado. Esta muestra de desconfianza arruinó una jornada de alivio en el mercado cambiario, donde el dólar cedió un poco en su carrera alcista por la aparición de una mayor oferta de divisas.

Las liquidaciones del sector agroexportador permitieron incrementar la oferta de divisas y determinaron una baja de casi 1 por ciento en la cotización del dólar que cerró en un promedio de $ 44,069 para la venta al público en la city porteña, mientras que en el segmento mayorista cayó 0,78 por ciento y se ubicó apenas por encima de los $ 43.

□De esta forma, la divisa acumula tres jornadas consecutivas en baja, en un contexto en el que se destacó el nuevo retroceso de 18 puntos básicos en la tasa de interés de las Leliq, en 66,755 por ciento.

"Ya desde ayer se notaron ingresos de divisas con un 14 por ciento más de volumen operado que el día anterior, debido a la entrada de capitales de trabajo de empresas para inversiones por un monto importante", señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio.

A esto se sumó que los agroexportadores liquidaron el lunes u$s 128 millones, u$s 60 millones durante la víspera y alrededor de u$s 130 millones ayer, lo que permitió abastecer a la demanda y que la nueva baja de la tasa de interés de las Leliq no afectara a la divisa.

Otro detalle destacado por los analistas fue el incremento del 20 por ciento registrado respecto a la víspera en el volumen de negocios del mercado de contado, que movilizó algo más de u$s 775 millones.

A la baja del dólar y el nuevo retroceso de la tasa de interés de la Leliq se agregó también la suba de 1,30 por ciento que registró la Bolsa porteña, que le permitió recortar en parte la fuerte caída de 4,04 por ciento de la víspera.