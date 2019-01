El PRO y la UCR denuncian un "gigantesco fraude"

Dirigentes del PRO y la UCR de La Rioja presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia un escrito en el que enumeraron una serie de irregularidades de cara a la consulta popular convocada para el domingo próximo por el gobernador Sergio Casas con la finalidad de ser habilitado a una nueva reelección.

Los representantes de los partidos que integran Cambiemos en esa provincia aseguraron que, por ejemplo, faltan boletas del "No" y que no se han respetado los plazos previstos por la ley electoral provincial para la difusión e información de lo que se va a votar.

La presentación fue realizada ayer por abogados del estudio de Ricardo Gil Lavedra, que patrocina a los dirigentes políticos denunciantes, a un día de que se realice la acordada de la Corte Suprema en la que los jueces de ese tribunal decidirán qué corresponde hacer en este caso.

A partir de la presentación de ayer los dirigentes radicales y del PRO buscarán que la Corte dicte una medida cautelar que suspenda la consulta popular prevista para el domingo porque sospechan "la elección se encamina hacia un fraude absoluto", según sostuvieron en el escrito.

"No se han respetado los plazos para la difusión e información de lo que el pueblo va a votar; no se ha exhibido ni actualizado el padrón electoral; no se conocen las autoridades de mesa; no se han habilitado todos los lugares de votación", enumeraron los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler en la presentación ante la Corte.

"No se han impreso las boletas como correspondía para una enmienda constitucional, obligándose a los partidos a hacerlo; a horas de la elección se han rechazado las boletas por el «no» por una diferencia de dos gramos, poniendo en riesgo que estén presentes las boletas del «no»", agregaron.

Además, denunciaron que "se impide a los fiscales controlar el acto eleccionario y, como si lo anterior fuera poco, se prescinde del texto constitucional acerca de qué mayoría es necesaria para aprobar o no la enmienda".

"Estos hechos evidencian el montaje de un fraude gigantesco que se está preparando para el domingo, que profundizará la violación a los principios representativos y republicanos que deben tener vigencia en toda la Nación Argentina, y que patentiza la ausencia de todo control jurisdiccional eficaz para prevenirlo en la provincia de La Rioja", resumieron.

La Corte resolverá hoy sobre el amparo

La Corte Suprema nacional resolverá hoy el amparo que pide suspender la consulta popular convocada en La Rioja para el domingo, en la cual se dirimirá si corresponde habilitar al gobernador de la provincia, Sergio Casas, a presentarse a un nuevo mandato. El amparo fue presentado por los diputados nacionales Héctor Olivares y Marcelo Wechsler, quienes pidieron suspender la consulta mediante la cual se intenta avalar una enmienda a la Constitución de La Rioja que habilita la reelección del gobernador Casas. Al acuerdo convocado en plena feria judicial se prevé que asistan los cinco ministros del máximo tribunal del país: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti.