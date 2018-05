El primer gol del año, la misma duda

Marco Ruben se sacó una espina grande anoche en el Gigante pero obviamente se fue triste con el empate en adicional de Estudiantes. El gran referente canalla de los últimos años volvió a marcar un gol y no fue uno más. Antes que nada, porque fue el primero que hizo en el año. Pero además, porque pudo haber sido el último con la camiseta de Central. Anoche con las pulsaciones todavía a mil, y la bronca a flor de piel, volvió a decir lo que manifestó en la conferencia de prensa antes de San Pablo. Es decir que pensará muy bien si seguir o no y parece que no tiene nada que ver quién vaya a ser el próximo entrenador, ni siquiera si Edgardo Bauza lo pide especialmente en caso de dar el "sí".

El último gol del 9 canalla había sido al comienzo del partido ante el campeón Boca, un grito definitorio porque Central venció 1 a 0. Y debieron pasar 11 partidos, 792 minutos, para volver a sacudir la red, cuando a los 27 minutos aprovechó el rebote tras el disparo de Camacho y de punta, cayéndose, estampó la diferencia que se mantuvo hasta el minuto 93.

"Tengo mucha calentura, porque hicimos un buen partido, mantuvimos la diferencia hasta el final y en el último segundo se nos escapa. La verdad es que fue increíble. Cuando las cosas andan al revés, suelen pasar estas cosas. Tengo un cansancio y una calentura grande por esto que se nos escapó. Pero ya está, hay que pensar en una nueva etapa", expresó ante las cámaras ni bien terminó el encuentro.

"Hacía mucho que no convertía y siempre es importantísimo, pero lástima el final. Se le va todo el gusto porque veníamos mostrando mejoría en los últimos partidos, en referencia a los anteriores, y lamentablemente se nos escapa", dijo.

Enseguida el cronista le preguntó si le entusiasmaba la posible vuelta del Patón y ahí Ruben no contestó sino que repitió lo de la semana pasada: "Ahora me voy de vacaciones, voy a pensar y decidiré lo mejor para mí y para Central. Es lo que quiero hacer. Ser sincero con todos y conmigo. Como lo dije antes, lo decidiré más adelante y viendo lo que siento". De todas formas, si viene el experimentado técnico podría incidir para que continúe.

Entre los cinco máximos goleadores

Con la conquista de anoche ante Estudiantes, Marco Gastón Ruben alcanzó el gol número 75 con la camiseta de Rosario Central y alcanzó en el quinto puesto de la tabla de máximos goleadores de Central en la era profesional desde 1931 al Gitano Miguel Antonio Juárez. Los cuatro primeros son Waldino Aguirre (98), Mario Kempes (94), Edgardo Bauza (82) y Sebastián Guzmán, quien entre 1932 y 1940 anotó 80 goles.