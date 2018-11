El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, estimó ayer en 250 millones de pesos el ahorro previsto en el proyecto presupuesto 2019, producto de los recortes en el "gasto político". Farías anunció anteayer junto a su par de Economía, Gonzalo Saglione, el envío a la Legislatura de sendos mensajes firmados por el gobernador Miguel Lifschitz conteniendo el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el año próximo y un paquete de reformas tributarias.





En ese marco, los funcionarios de la Casa Gris anticiparon que la ley de leyes contemplará una "disminución del gasto coloquialmente llamado "político" en lo que atañe al Poder Legislativo y a las áreas de la Gobernación y el Ministerio de Gobierno en el Poder Ejecutivo". Asimismo, dejaron en claro que tales recortes no afectarán los salarios del personal de planta de ambos poderes del Estado.

Consultado por este diario, el ministro político le puso números al referido anuncio: "Dejando al margen los sueldos del personal de planta, que no se verán afectados y se incrementarán de acuerdo a los índices de actualización salarial que se acuerde en paritarias, el gasto aumentará un promedio de 34,6 por ciento en todas las áreas del gobierno. En los casos de Gobernación y ambas cámaras legislativas, siempre dejando de lado los sueldos del personal de planta, el incremento del gasto rondará el 17 por ciento de aumento en las partidas de Senadores, Diputados y Gobernación. Este aumento, que está muy por debajo del nivel de inflación previsto para 2019 (estimado en 34,8 por ciento) y que significa la mitad de las erogaciones en el resto de las reparticiones totaliza un ahorro de 200 millones de pesos en el Legislativo y otros 50 millones en el Ejecutivo, lo que suma un ahorro total de 250 millones de pesos", precisó Farías.

El proyecto de presupuesto tomará estado parlamentario durante la sesión ordinaria del Senado santafesino prevista para esta tarde en el Palacio de la avenida General López.

Según confiaron Farías y Saglione en la rueda de prensa del martes, el mensaje obtendría luz verde entre el epílogo del período ordinario que concluye la semana próxima y la cantada convocatoria a extraordinarias de diciembre.

Opiniones

La confianza de los integrantes del gabinete provincial parece tener sustento en los pasillos del Parlamento santafesino, si se consideran las opiniones recogidas ayer por La Capital, tanto del jefe del bloque oficialista del Frente Progresista de la Cámara alta, el senador radical Felipe Michlig (San Cristóbal), como del integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el legislador justicialista Leandro Busatto.

"Es un presupuesto razonable", consideró el diputado de la oposición, que además se mostró de acuerdo con el refuerzo de las partidas en las áreas sociales y la obra pública. "Veremos qué criterio adoptan los senadores, pero no creo que haya mayores disidencias con el mensaje del Ejecutivo", estimó Busatto.

No obstante el legislador cuestionó que "a veces no alcanza para valorar una gestión el simple incremento presupuestario, cómo viene quedando en evidencia en el área de Seguridad, donde se incrementan las partidas pero no se obtienen los resultados esperados".

Para el radical Felipe Michlig el presupuesto 2019, "al reducir partidas de gasto político, claramente se diferencia del presupuesto nacional, donde el ajuste alcanza severamente en todas las áreas. En la provincia se mantiene el gasto social y de capital y se sostienen las inversiones en áreas sensibles como Educación, Seguridad, Desarrollo Social y Salud. Además se mantiene una fuerte inversión en infraestructura y una transferencia de recursos muy importante a los gobiernos locales, tanto municipios como comunas".

El senador de la UCR valoró finalmente que el mensaje oficial, al que auguró una rápida aprobación legislativa, "haga un gran esfuerzo para poder mitigar con fondos propios los efectos negativos para los santafesinos de los recortes del gobierno nacional a los subsidios al transporte, la tarifa social eléctrica y la derogación del Fondo Solidario Sojero", concluyó Michlig.