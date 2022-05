El presidente del BCRA ve que desacelera la inflación

“Nosotros estamos esperando que la inflación se desacelere, lo vimos en abril y esperamos también en mayo que haya un proceso de desaceleración persistente que la vaya bajando”, sostuvo Pesce, quién indicó que dicha proyección es también compartida por los consultores privados.

De esta forma, el titular del BCRA coincidió con el punto de vista de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quién señaló ayer en conferencia de prensa que la inflación de mayo “va a ser un poco más baja” que la del mes precedente.

El índice inflacionario totalizó 6% en el último mes de abril, tras ubicarse en 6,7% en marzo.

Si bien evitó dar precisiones sobre “las velocidades de la desaceleración”, señaló que la misma “se prevé aún en un contexto de aumento de tarifas”, en declaraciones a Radio Con Vos.

Respecto de las causas de la inflación, Pesce dijo que “lo que ha ocurrido a principios del año pasado y de este, es que hubo shocks de precios de commodities, especialmente de alimentos y de energía, lo cual ha sacudido los precios relativos” pero que “dicho efecto se va perdiendo en el tiempo”.

Del mismo modo, recordó que “Argentina es un país con una larga experiencia inflacionaria y de mecanismos para no perder ingresos relativos, y esto ha generado una inercia alta que fija pisos más altos que en cualquiera de los otros países”.

Pesce destacó que el gobierno desarrolla “varias políticas para intentar mitigar la inflación”, incluyendo Precios Cuidados y el recientemente instaurado fideicomiso del trigo para desligar el mismo de su valor internacional.

Respecto de la emisión monetaria, aseguró que “se está cumpliendo” con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir la misma al techo de 1% del Producto Bruto Interno (PBI) para este año.

“El gobierno ha conseguido esto a través del financiamiento en el mercado donde ha obtenido un exceso sobre los vencimientos que tenía, lo cual le ha permitido financiar el déficit público. Por eso ha habido menos emisión este año que en los años anteriores”, explicó.

Además, Pesce negó que existan riesgos de “estanflación” en el país; y destacó las cifras de las exportaciones, las cuales “vienen creciendo al 30% interanual” y cuya tendencia, de continuarse, permitiría “sostener el crecimiento sin la restricción externa”

“Esto es sin que las exportaciones de hidrocarburos se hayan activado de la manera en que se van a activar cuando se completen los gasoductos y oleoductos en obra y sin que entren a exportar los nuevos proyectos mineros”, confió Pesce al afirmar también que “exportar en orden de los u$s 100.000 millones no está tan lejos de cumplir”.

Respecto de la salida de divisas para el pago de deuda privada, Pesce afirmó que “entre 2020 y 2021 los pagos por estos conceptos cayeron en u$s 2.000 millones” gracias a una política de la entidad que estipuló un pago máximo de 40% de los vencimientos y la refinanciación del resto del monto.

“Las deudas con las casas matrices no están permitidas y ahí un control fuerte en ese sentido”, aseveró y señaló que la “cesación de pagos” de las empresas por no acceder a dichos dólares “tendría consecuencias muy negativas”.

Compras del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer u$s 60 millones y cerró su participación de la semana en el mercado de cambios con un saldo favorable de u$s 162 millones.

La semana había comenzado con un saldo positivo para el Central por u$s 150 millones, el martes finalizó con un saldo positivo de u$s 2 millones, el miércoles no operó el mercado por el feriado en conmemoración por el Día de la Revolución de Mayo, y ayer vendió otros u$s 50 millones.

Hasta el momento, la entidad que conduce Pesce lleva comprados en mayo alrededor de u$s 930 millones.

El BCRA busca cumplir con la meta de acumulación de u$s 5.800 millones en reservas fijada en el programa económico acordado con el FMI de la mano de una mayor liquidación del campo.

Por otro lado, el Ministerio de Economía colocó ayer títulos de deuda por $ 156.740 millones, con lo cual completó el pago de los $ 920.020 millones que vencían este mes y obtuvo un excedente de $ 56.590 millones para futuros vencimientos. En la jornada se recibieron 779 ofertas que representaron $ 172.996 millones de valor nominal.

Durante mayo “se afrontaron un total de vencimientos por $ 920.020 millones constituyéndose en el mes más exigente en lo que va de 2022”, destacó el ministerio de Economía. En los primeros cinco meses del año, el Tesoro acumuló un financiamiento extra de $ 629.528 millones, lo que implicó una tasa de renovación del 122%.

El menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por siete títulos con vencimientos en 2022, 2023, 2024 y 2025.