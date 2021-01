 El precio de la soja se desplomó en Chicago y cerró en u$s 481

El precio de la soja cayó ayer 4,26% en el mercado de Chicago y a lo largo de la semana acumuló un retroceso de u$s 38,5, para quedar en u$s 481,99 la tonelada, debido a la mejora de las condiciones climáticas en zonas productoras de Argentina y Brasil y por tomas de ganancias de fondos de inversión luego de que la oleaginosa alcanzará un máximo de u$s 527 hace apenas ocho días.