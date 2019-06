El petróleo se disparó más de 5 por ciento por tensión entre EEUU e Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró ayer con una fuerte suba de 5,4 por ciento y quedó en u$s 56,65 el barril, el Brent subió 4,4 por ciento hasta u$s 64,50 en el mercado de futuros de Londres, por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y luego de que el presidente norteamericano Donald Trump dijera que Teherán "cometió un error muy grande" al derribar un dron militar no tripulado estadounidense, pese a que luego bajó la intensidad de sus declaraciones.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en julio avanzaron u$s 2,89 con respecto a la sesión previa. En tanto, el barril del crudo europeo llegó a cotizar a u$s 64,79 en el International Exchange Futures, 4,87 por ciento más que en el cierre del miércoles, si bien después moderaba su ascenso y cerró a u$s 64,50 ( 4,40 por ciento).

El crudo del Mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó así con un incremento de u$s 2,72 respecto a la última negociación, cuando cerró en u$s 61,78.

"El lenguaje de Trump ha impulsado el precio del crudo, dado que los inversores temen que el nivel de oferta en Oriente Medio puede quedar reducido si Estados Unidos adopta una postura más dura en Irán", afirmó el analista de CMC Markets David Madden.

El Pentágono confirmó que fuerzas iraníes derribaron un dron de vigilancia de la armada estadounidense que se encontraba en el espacio aéreo internacional. Teherán alegó que estaba volaba sobre su territorio.

El incidente se sumó a otros registrados en Oriente Medio en las últimas semanas y hace temer por la oferta mundial de crudo. "La situación se degrada y el mercado también la integra rápidamente a los precios", dijo John Kilduff, de la firma de corretaje de energía Again Capital.

La Casa Blanca analiza el tema "y podría anunciar una respuesta" al ataque, añadió.

Sin embargo, el presidente Trump, bajó la intensidad de su primera y amenazante reacción ante el ataque. Planteó luego la posibilidad de un error humano.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió por su parte que el eventual uso de la fuerza de Estados Unidos contra Irán "sería un desastre" para la región.