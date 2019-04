El nuevo presidente de Fisfe instó a "fortalecerse para pasar la tormenta"

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) tiene nuevo presidente. Víctor Sarmiento será el encargado de timonear la entidad que nuclea a los empresarios del ámbito fabril de la provincial. "Estaremos marcando agenda a quienes nos gobiernen en el futuro. Esa la esperanza más fuerte que tengo. Dependemos de nuestro propio trabajo, nadie nos va a regalar nada para salir de esta crisis", indicó el empresario oriundo de Esperanza.

Sarmiento reconoció que "no es este un momento fácil para la industria, con los modelos económicos que se están aplicando" y por eso consideró: "Tenemos que insistir, porque sabemos que un país si no es industrial, no tiene futuro".

El flamante titular de Fisfe destacó que va a continuar con la línea que tuvo la entidad en estos últimos años. "Guillermo Moretti, a quien hago un especial reconocimiento, será uno de los vicepresidentes y contaremos con el acompañamiento de dirigentes de peso representando a cada localidad", subrayó el empresario que lleva más de 25 años como dirigente industrial participando en diferentes entidades, especialmente la zona de Esperanza.

"Vamos a trabajar como equipo de gestión en tres o cuatro puntos clave. Por un lado, continuar con la federalización de la entidad, dando protagonismo a las cámaras locales y llegando a cada rincón de la provincia. Eso nos da fuerza. Si consolidamos un núcleo sólido como Fisfe, podremos dar la batalla por una mayor industrialización, con toda la fortaleza", apuntó el titular de la firma Metalúrgica Sarmiento y Madersa.

Respecto a la coyuntura económica, el presidente de Fisfe señaló que "los que venimos de abajo aprendimos a ser pilotos de tormentas" y dijo que aunque "esta es una de las crisis más difíciles que nos está tocando sobrellevar" el empresariado de la provincia tiene "fuerza para llevar adelante lo que sea necesario".