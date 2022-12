El Mundial retrasó las compras para Navidad

Melina Zamboni, fundadora de Precios Rosario junto a Santiago Zamboni, contó las tendencias del momento. En sus recorridas por los más diversos comercios de la ciudad para presentarles a sus seguidores en Twitter e Instagram un listado del valor de productos y servicios y donde comprarlos, se encontró con que en este fin de 2022 las costumbres están un tanto cambiadas. “ Quienes hacen patas cocinadas están recibiendo pedidos para el domingo al mediodía y no para Navidad . El auge del Mundial provocó un movimiento raro. La oferta y demanda está un poco extraña”, resaltó al tiempo que agregó que también observan “precios que están muy inflados y otros que están muy bajos”. Por eso, dijo, “es una época difícil para definir si esta Navidad está todo caro o barato”.

En una época de tanta dispersión de precios el espacio virtual que conducen los Zamboni se convirtió en una referencia para los rosarinos. “Disfrutamos de dar precios referenciales, tenemos la certeza de que no damos siempre el precio más barato, y el que nos sigue lo sabe, lo que se busca es que cuando alguien vaya a un comercio pueda comparar los valores que ve con los que surgen de la consulta colaborativa en la red, para después accionar”, explicó.

“Queremos generar de alguna manera una calma a la tensión inflacionaria, cuando uno no sabe cuánto va a pagar lo que está viendo”, indicó la referente de la comunidad que conquistó a la ciudad.

Para tener una referencia de los valores de esta época. Zamboni contó que una caja con productos navideños tiene un valor muy parecido al del año pasado. Contó que la bolsa de productos navideños que lanzaron los supermercadistas de la ciudad cuesta $ 999 y marcó la cancha al resto de las cadenas, aunque agregó que si se busca comprar la caja de la famosa marca de alfajores de Mar del Plata el precio es de $ 9.000.

Pero las buenas noticias no se trasladaron al precio de los pan dulces. “El pan dulce está alrededor de $ 800 y el que se dice matero, sin chips ni nada, está $ 400”, señaló.

Y agregó: “Hay una disparidad entre el valor de la caja y el valor individual, la caja está más barata que comprar los artículos de manera separada”, detalló y agregó que es más conveniente aún si se tiene en cuenta que todas las cajas traen una sidra, producto que de forma individual sale $ 400.

Zamboni invitó a los rosarinos a estar atentos porque cerca del 23 ó 24 los supermercados suelen hacer ofertas tentadoras. Dijo que se promociona mucho el segundo producto, al 50% o al 70%. “La caja navideña en las grandes cadenas están entre $ 1.000 y $ 1.500, un valor parecido de un pan dulce. También están los descuentos bancarios, Modo había desaparecido y ahora está tratando de posicionarse con ofertas o Billetera Santa Fe se quedó con el monto pero sigue sirviendo. Viendo los valores que relevamos el jueves es tiempo de comprar la caja navideña, no así los productos por separados, ahí esperaría un poquito”, recomendó.

Por otra parte, resaltó que en supermercados chicos o pequeñas cadenas se están “presentando precios muy buenos” y dijo que “vale la pena esperarlos” sobre todo en los días de semana, que tiran ofertas.

“Los fines de semana son más de los supermercados grandes, en la semana le dan pelean los súper chicos”, dijo. Y explicó que Precios Rosario dejó algunos posteos de valores referenciales para que “uno lo tenga a mano y al encontrarse en la góndola decir: bueno, esto estaba a tanto la primera quincena de diciembre tanto, y no caer en el juego rápido de decir el segundo al 50 y agarro”.

Analizando el movimiento de fin de año, Zamboni consideró que si los precios se han congelado es porque no hubo tanta demanda. “Están tratando de llamar a la gente si no ya hubieran hecho algún otro juego. La realidad es que la sidra, el champán no han aumentado tanto pero sí la cerveza. Los pack de cervezas subieron un montón y ahí te das cuenta que el Mundial postergó los valores de productos navideños. Si alguno quiere aprovechar y ganarle a la inflación capaz que antes del domingo le conviene comprar”, resaltó.

Específicamente sobre el clima mundialista Zamboni apuntó que el boom de las figuritas rompió toda previsión. En Precios Rosarios intentaron hacer un listado con puntos de ventas, al precio oficial, pero en poco tiempo se hizo más que complicado cumplir con esa misión. Con el correr de los meses y la llegada de noviembre y el arranque del Mundial de Fútbol se metieron de lleno en la búsqueda de precios de la camiseta de la selección argentina pero se encontraron con que los vendedores aunque compartían el dato del precio, no brindaban información sobre la calidad, o sea si era oficial o una imitación.

Por otra parte, sobre los programas de control de precios oficiales que buscan marcar una referencia para el consumidor Zamboni señaló que lo más buscado en Precios Justos nacional es el aceite ya que “es muy conveniente el precio” en comparación al mismo productos fuera del programa pero remarcó que “es lo que más difícil de encontrar”.

“Cada vez que aparece en algún supermercado, sea cuál sea, y nos avisan enseguida lo publicamos en las historias o en Twitter porque sabemos que es un dato muy útil. Tiramos que estaba $600 pesos el litro como barato y después nos encontramos que el litro en Precios Justos estaba en $289 la misma marca. La pelea que le está dando el gobierno haciendo este programa es buenísimo pero no estamos notando que esté en tantos supermercado como se prometió”, apuntó la referente de Precios Rosario, una comunidad que no para de crecer y tiene varios proyectos en carpeta para el 2023.