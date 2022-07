El mercado retomó la calma: los dólares bajaron y la Bolsa repuntó

Luego de las primeras declaraciones de la ministra Batakis, la city porteña tuvo una rueda más calma tras la sesión del lunes, donde el mercado vivió una jornada de mucha presión e incertidumbre tanto para el dólar blue como para las variantes bursátiles.

En este contexto, en el segmento informal, el denominado dólar “blue” marcó un retroceso de 5 pesos, a un promedio de $255 por unidad, tras abrir al alza y tocar los $267. De esta manera, la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 99,7%, desde el 106,4% del lunes.

A poco de asumir y en una entrevista televisiva en C5N donde dio sus primeras declaraciones, Batakis había anticipado que tanto lunes como martes serían “días particulares” debido a que “siempre genera un estado de incertidumbre, de malestar, un cambio de ministro de Economía”.

De todos modos, “tenemos que dejar recorrer unos días y estar siempre atentos a que no haya ningún un nuevo golpe de mercado”.

Por otra parte, minimizó el impacto real de la cotización del dólar blue en la economía real. “Es un mercado muy marginal pero lamentablemente está en la conciencia colectiva de todos nosotros”, dijo y aclaró que “las grandes operaciones se hacen al tipo de cambio oficial en Argentina”.

Ayer en el mercado bursátil las cotizaciones retrocedieron. El dólar contado con liquidación (CCL) bajó 2,5%, a $ 274,16; mientras que el MEP retrocedió 2,8%, a $ 263.

En el segmento mayorista, la divisa registró un aumento de 25 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,20.

Así, el dólar con el recargo de 30% _contemplado en el impuesto País_, marcó un promedio de $172,30 por unidad, y con el anticipo a cuenta del impuesto a las ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $218,69.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada y con un saldo negativo en alrededor de u$s 180 millones, producto de menores ingresos exportadores y el pago de importación de energía por 150 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 1003 millones, en de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 132 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron u$s 404 millones.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares tuvieron una rueda de fuertes resultados en rojo debido a que el lunes Wall Street no operó. De esta forma, los títulos en moneda dura se pusieron al día -catch up, en la jerga del mercado- de lo acontecido el lunes y cayeron 3,4% en el caso del Bono Global 2030, en tanto que los títulos en pesos que ajusta por CER subieron 2,5% en promedio. Así, el riesgo país avanzó 8,4% hasta los 2.574 puntos básicos.

Fuentes del Banco Central ratificaron que la entidad monetaria “va a defender la deuda del Tesoro”, al igual que lo hizo en las últimas semanas, de modo de mantener una paridad de precios que garantice que los títulos empiecen a rendir por sobre su valor de salida a mercado primario.

Martes negro para la soja

Los precios de la soja y sus derivados cerraron ayer con fuertes bajas en el mercado de Chicago, con retroceso superiores a los u$s110 en el caso del aceite y de u$s 25 en el poroto.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 3,12% (u$s 18,65) hasta los u$s 578,81 la tonelada, mientras que la posición agosto bajó 4,66% (u$s 25,90), en u$s 528,83 la tonelada.

El precio del aceite de soja, por su parte, se hundió 7,85%, al perder u$s 113,76 respecto al lunes al finalizar la rueda en u$s 1.344,22 la tonelada.

Este marcado retroceso se debió a “la decisión de Indonesia de elevar la cuota de exportación de aceite de palma para reducir las importantes existencias domésticas” haciendo crecer la oferta del subproducto en el mercado de aceites vegetales, señaló un informe de la corredora de granos Granar.

Otros factores que sumaron presión a las cotizaciones del poroto fueron la caída del 9,5% en el precio del barril de petróleo y “los temores de una recesión en Estados Unidos y en la Unión Europea, que invitan a los especuladores a liquidar posiciones y a retirar ganancias”, agregó.

También contribuyó con la tónica bajista de los precios la mejora en las perspectivas climáticas en el medio oeste de los Estados Unidos, tras las lluvias registradas ayer y hoy, y por la posibilidad de que se registren más precipitaciones en los próximos días, que mejorarán el balance hídrico de los suelos y la condición de las plantas.

La harina de soja también terminó las operaciones a la baja, con una merma del 1,5% (u$s 7,61) para ubicarse en u$s 499,12 la tonelada.

El petróleo se desmoronó

El precio del barril de petróleo se desmoronó ayer en Nueva York debido a los temores de los inversores frente a una posible recesión económica mundial, en una jornada donde se reanudaron los negocios luego del feriado largo en los Estados Unidos.

El barril de la variedad WTI cerró en 99,70 dólares con una baja de 8,1%; mientras que el tipo Brent se pactó en 103 dólares, con una caída de 9,1%, según cifras consignadas en el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Los temores a una recesión económica superaron los miedos de una guerra prolongada en el este europeo y ahora la atención de los inversores se está desplazando hacia la posibilidad de que una desaceleración en el crecimiento económico pueda enfriar la demanda de combustible y hacer que los precios bajen.

Al mismo tiempo, influyó en la caída de precios, la fortaleza que mostró el dólar estadounidense frente a las principales divisas.

Los precios se elevaron desde que Rusia invadió Ucrania, lo cual generó preocupaciones sobre la escasez mundial dado el papel de la nación como proveedor clave de productos básicos, especialmente para Europa.

En un informe a sus clientes, el Citigroup advirtió que la cotización del petróleo podría desplomarse con una recesión y situar el barril de Brent en unos u$s 65 dólares para finales de año y en unos u$s 45 para finales de 2023, cuando ahora está en unos u$s 103 dólares.