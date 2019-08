El mercado de cambios cerró en el "dólar Fernández"

Los mercados financieros tuvieron ayer su primer día de alivio en la semana. La Bolsa porteña subió 3,74 por ciento y volvió a superar la marca de los 30.000 puntos, en una jornada en la que la cotización del dólar retrocedió 3,96 por ciento y cerró en $ 59,7 en la city porteña. En Rosario, se vendió a $ 60,46. El riesgo país cayó 10,8 por ciento a los 1.735 puntos básicos.

Los operadores coincidieron en señalar que la baja fue una respuesta del mercado al contacto telefónico del presidente Mauricio Macri y el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, y a sus declaraciones radiales en las que consideró en un "valor razonable" un dólar en torno a $ 60.

Tras tres ruedas consecutivas en caída, la distensión también se reflejó en los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, que cerraron con mayoría de alzas, y en los títulos de deuda, en especial los nominados en dólares.

El dólar bajó $ 2,45 respecto de ayer y cerró en $ 59,717 para la venta al público, mientras que en el mayorista la divisa retrocedió $ 3,15 en relación con la víspera para finalizar en $ 57,25, en una rueda con poco volumen y con la resolución del BCRA que induce a los bancos disminuir sus tenencias de dólares, con el motivo de aumentar la oferta de divisas.

La medida, que entró en vigencia a través de la Comunicación "A 6.754", tuvo impacto en el mercado cambiario y se complementa con la subasta diaria de divisas y a la intervención oficial en el mercado de futuros.

"La medida adoptada por el BCRA pareció tener efecto y en una rueda de desarrollo menos intenso, logró recortar levemente las subas sucesivas del dólar mayorista", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.

El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los u$s 537,7 millones y no hubo operaciones en el segmento de futuros MAE. Mientras que en el de futuros del Rofex, se negociaron u$s 1.114 millones, 10 por ciento menos que el miércoles. Los precios finales para agosto y septiembre, terminaron operándose a $ 60,25 y $ 66,703.

El Banco Central pagó una tasa de 74,96 por ciento para renovar Leliq y el monto total adjudicado fue de $284.809 millones.

De esta manera, la tasa se ubicó levemente por encima del cierre de ayer. Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizaron en u$s 63.687 millones, informó ayer la entidad. El nivel se ubicó u$s545 millones debajo del cierre del miércoles.

En el mercado accionario, una buena jornada evidenciaron los papeles argentinos "como consecuencia de un ambiente más distendido", dijo el analista de Rava Bursátil, Eduardo Fernández.

Subrayó que "la gran noticia de la jornada" fue la recuperación de los títulos públicos, tras la caída registrada en las tres últimas ruedas, en las que el Bonar 2020 llegó a un rendimiento del 85 por ciento anual en dólares, poniendo de manifiesto un escenario de extrema complejidad en materia de deuda.

El Central brasileño vende reservas

El Banco Central del Brasil (BCB) resolvió ayer que a partir de la semana próxima venderá dólares de sus vastas reservas debido al debilitamiento del real. Es la primera vez que lo hace en 10 años. La decisión se tomó l luego de que el real se negociara a $ 4,02 por dólar, ligeramente más fuerte que los 4,04 por dólar del día anterior, pero más débil de los $ 3,94 por dólar con que cerró el viernes. El Banco Central de Brasil dijo que venderá $ 3,84 mil millones de dólares entre el 21 de agosto y el 29, más o menos 1 por ciento de sus reservas totales de divisas.