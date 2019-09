El ecosistema emprendedor argentino pisa cada día más fuerte y los rosarinos buscan hacerse un lugar y que sus proyectos logren un alcance global. En tiempos turbulentos para la economía nacional las nuevas propuestas apuntan al desarrollo regional e internacional y se enfocan en sectores de alta demanda como las fintech, foodtech o soluciones con inteligencia artificial. Durante Experiencia Endeavor Rosario más de 3.000 personas participaron de una jornada de capacitación, mentorías y networking para potenciar sus emprendimientos, poner en marcha sus ideas de negocio y optimizarlas al máximo nivel.

De la mano de los fundadores de Aivo, Turismo City, Ualá, Legión Extranjera, 47 Street, Digital House y Frizata los emprendedores locales escucharon cómo nacieron estás empresas que hoy se posicionan fuerte en el mercado y son líderes en su segmento.

También en el salón Metropolitano los emprendedores se acercaron a herramientas para continuar desarrollando sus negocios de manera digital. A través de una serie de talleres Google presentó “Crecé con Google: destacá tu negocio y atraé nuevos clientes”, IBM llegó con la propuesta “Aprovechá la tecnología para acelerar tu negocio” y desde Facebook hablaron sobre “Instagram para emprendedores”.

También se llevó a cabo un taller de Digital House sobre “Cómo optimizar el presupuesto de marketing digital para cumplir objetivos” y Praxis Consulting compartió tips para armar una “Estrategia comercial disruptiva: ¿Cómo lograr resultados extraordinarios con un presupuesto ordinario?”.

A su vez, los emprendedores pudieron disfrutar de 10 mentorías con profesionales especializados en diferentes áreas, los cuales son integrantes de la Red Endeavor.

Las presentaciones en el salón principal arrancaron con Martín Frascaroli, uno de los fundadores de Aivo Argentina, una compañía de software de servicio al cliente especializada en productos de inteligencia artificial. El joven cordobés llegó a Experiencia Endeavor Rosario para contar su historia como emprendedor.

Después de haberse dedicado a la instalación del servicio dial up de internet en su natal ciudad de Leones y armar computadoras, desarrolló su primer emprendimiento con amigos: abrió un cibercafé en la ciudad de Córdoba, donde estudiaba ingeniería. El tiempo pasó, los proyectos cambiaron y Frascaroli puso su primera empresa de software pero el proyecto que encaró no tuvo los resultados buscados. De esa experiencia entendió que el objetivo no tenía que pasar por desarrollar un producto, sino que la propuesta, cualquiera fuese, tenía que cumplir con las 3 R: ser rentable, replicable y re global.

Tomando como referencia que los ciudadanos quieren hacer las cosas a su tiempo, pero de una manera personal y mediante una solución instantánea desarrollaron un robot de atención.

Frascaroli compartió sus conocimientos sobre cómo los clientes se comunican con las empresas en la actualidad y cómo se transformó la atención para con los usuarios, en definitiva habló sobre qué hacen en la empresa que creó.

Aivo fue fundada en 2012 en Córdoba. Ofrece software de servicio al cliente omnicanal impulsado por inteligencia artificial. Su principal producto es AgentBot1, un chatbot y plataforma de servicio al cliente que utiliza inteligencia artificial para interactuar con los clientes 24/7 a través de conversaciones naturales.

En el camino que recorrió hasta que Aivo se convirtiera en una empresa con oficinas en Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Colombia y España, Frascaroli descubrió que es mejor “pensar en grande, aunque sea una escala irrisoria porque para bajar hay tiempo”. También que “lo veloz le gana a lo perfecto, porque de lo contrario, gana la competencia” y que no es recomendable ser héroe, porque “si te caes, el león te come”, dijo.

Además, apuntó que “las relaciones son todo” y dijo que es fundamental compartir todas las ideas con todas las personas que se puedan, para nutrirse de diferentes opiniones y perspectivas. “El que gana es el que la sabe ejecutar”, subrayó al tiempo que instó a disfrutar el trayecto, el tiempo que hay que recorrer para que maduren los proyectos, aunque siempre es un camino duro.

Inteligencia artificial para viajar

Luego llegó el tuno de Julián Gurfinkiel, fundador de Turismocity. Contó el camino que recorrió hasta llegar poner en marcha la web que agrupa los resultados de todos los sitios de viajes en un solo sitio mediante tecnología de inteligencia artificial y los últimos aciertos de la empresa en materia de comunicación.

Antes de darle vida al motor de búsqueda que permite ahorrar mucho tiempo y dinero a la hora de planificar un viaje, Gurfinkiel tuvo otras ideas. En tiempos de los cupones de oferta como Groupon armó un comparador de cupones. Rápidamente pusieron en marcha Descuentocity y luego tuvo una versión en modo redes sociales con Descuentocity Friends donde los usuarios compartían los descuentos que conseguían, pero los usuarios estaban muy felices de compartir cuando compraban un viaje pero no tanto cuando compraban una sesión de depilación. Pero el boom de los cupones de descuento comenzó a decaer en Estados Unidos y Gurfinkiel junto al equipo de trabajo entendieron que esa tendencia llegaría en breve a la Argentina.

Tras percibir que los viajes eran un nicho interesante, 50% de los usuarios habían adquirido cupones de viajes, se enfocaron en esta área. Sumaron un programador al equipo y nació Turismocity, el sitio que permite encontrar el mejor precio para un viaje entre todas las opciones existentes on line. En palabras de sus creadores: es un motor de búsqueda que permite ahorrar mucho tiempo y dinero a la hora de planificar un viaje.

En Experiencia Endeavor Rosario Gurfinkiel habló de la importancia para los emprendedores de tener un buen timing, tanto para pivotear su negocio como para aprovechar el contexto para posicionar la compañía. También contó como un hecho casual, como que alguien del equipo de trabajo decidiera firmar los mails que se envían con las ofertas a los usuarios hizo subir exponencialmente la tasa de apertura de correos electrónicos. De ahí en más “Carla” se convirtió en la persona más querida en Turismocity.

En este sentido, el emprendedor mostró diferentes campañas en redes sociales que fueron clave para hacer crecer la compañía y que sirvieron de ejemplo para emprendedores, que escuchaban atentamente su presentación, que buscan lograr visibilidad en Internet.

Gurfinkiel contó que aprovechando el año electoral largaron la campaña #Carla2019 y que Turismocity se convirtió en sponsor Sacachispas, el club de fútbol que participa de la categoría C pero que es muy activo en redes sociales y le imprime una dinámica muy particular a sus post. Otro acierto fue el jingle “Turismocity, paga menos por viajar” que se convirtió en otro golazo de la empresa y Gurfinkiel contó que más de una vez se cruzó con gente que la tararea.

Varios sueños y la historia de muchos proyectos concretados se pudieron escuchar durante Experiencia Endeavor Rosario. Mariano Wechsler, cofundador y director académico de Digital House, contó que su sueño de pequeño era programar y también enseñar a programar.

Aprender habilidades digitales

Tomando como punto de partida que “las habilidades transforman la vida de las personas y las empresas”, Wechsler comenzó a recorrer su camino. Primero fundó una compañía de tecnología para internet y luego sí pudo concretar su anhelo de enseñar y junto a otros empresarios y referentes nacionales armó Digital House, una academia que brinda habilidades digitales y se enfoca especialmente en programación pero también en otras áreas.

Digital House es una organización educativa que ofrece capacitaciones bajo una metodología innovadora basada en la práctica. Su propuesta académica world class se compone de numerosos programas en los cuales se capacita al público en general en las habilidades digitales más demandadas del momento.

“Podés mirar años y años Wimbledon pero si no agarrás una raqueta no vas a saber jugar al tenis”, mencionó para intentar explicar porque hay que ponerse en contacto con la información en forma directa y en ese andar recomendó también “cuidar la reputación, hacer las cosas bien” que es el capital más grande que tiene cada persona.

Más tarde, Kevin Kogan, hijo de los creadores de 47 Street, habló sobre cómo innovar en una empresa familiar y sostuvo que para transformar una compañía, la clave se encuentra en la generación de contenido.

Al mismo tiempo, explayó la idea y el propósito de 47 Channel, un canal digital de contenido para el público adolescente de su marca, que se propone no hablar tanto de los productos que comercializan para comenzar a compartir contenido multimedia en su comunidad.

Frizata y su hamburguesa vegetal

La rosarina Frizata también dijo presente en Experiencia Endeavor Rosario y anunció en lanzamiento de su nuevo producto: FriBurger. Se trata de la primera hamburguesa argentina con gusto a carne, pero sin carne.

Adolfo Rouillón y José Manuel Robledo están al frente de la nueva Frizata. Socios desde hace 25 años, se conocieron estudiando administración de empresas en la Universidad Austral. Fueron parte del equipo fundador de Amtec.net, una de las fábricas de software más grandes de Latinoamérica, que posteriormente se transformó en Neoris. Y después de la exitosa empresa tecnológica, decidieron incursionar nuevamente en el mundo emprendedor, esta vez en el sector de los alimentos. En 2007 fundaron Congelados del Sur, una empresa de diseño y desarrollo de alimentos congelados innovadores para grandes compañías alimenticias y cadenas de supermercados y ahora dieron vida a Frizata.

Frizata nace como combinación de ambos mundos, el tecnológico y el de los alimentos, y se lanzó desde Rosario como la primera marca de alimentos nativa digital de Latinoamérica. Bajo el modelo digital, conocido en el mundo de los negocios como D2C o Direct to Customer, con una relación directa entre el consumidor y la planta de congelados, Frizata permite el ahorro de muchos de los costos asociados a una cadena de distribución tradicional. En los precios al consumidor se ve la diferencia.

Tras un andar de varios meses en la city local, Frizata ahora busca ganar terreno en otras latitudes y aprovechó el entorno de Endeavor para anunciar que en días lanzará al mercado FriBurger. Rouillón contó algunas de las cualidades de esta hamburguesa vegetal, con gusto a carne, un producto que se ideo respondiendo a las nuevas demandas de los consumidores a nivel global.

“Podemos innovar en soluciones ya que los elementos centrales de la carne no son exclusivos del mundo animal abundan en el reino vegetal”, explicaron desde Frizata.

Frizata es la primera empresa en innovar con hamburguesas plant-based en el país, pero seguramente no será la única, en el mundo ya hay varias experiencias en marcha que desarrollan carne sintética. La Friburger recrea las características físicas, el sabor, el aroma, el color, la funcionalidad y la textura de una hamburguesa de carne, pero no tiene carne.

Oikos busca en qué invertir

El fondo inversor Oikos desembarcó en Experiencia Endeavor Rosario en busca de starp ups y pymes argentinas que apliquen tecnología 4.0 con una visión global. Específicamente busca desarrollos en ciberseguridad cuántica, inteligencia artificial, vehículos electrónicos autónomos, pymes industriales 4.0, compañías sustentables de impacto social económico y ambiental, diseño creativo 4.0, agtech y footech.

Oikos Venture Capital es liderado por Lisandro Brill, un reconocido “invesor ángel” de la zona. Fue uno de los integrantes del fondo que confió en el proyecto de la rosarina Amtec que luego se convirtió en Neoris y también del grupo que acompañó a los investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que fundaron Keclon Biotech.

Brill tiene parte de su familia en Rosario y ese lazo hace que pose muchas veces su mirada sobre emprendimientos y proyectos de la región. Es así que invirtió en Amtec, en Frizata y en Keclon.

“Frizata está por lanzar la primera hamburguesa vegetal y la vamos a vender en Londres en diciembre. Keclon es una compañía que de un grupo de investigadores y científicos que creó el mayor número de patentes en Estados Unidos para la producción de encimas industriales para mejorar la productividad de aceites industriales, biodiesel o quimosina para queso. En San Lorenzo estamos construyendo una planta para su exportación al mundo con una inversión de 10 millones de dólares”, reseñó uno de los fundadores de Endeavor en Argentina.

Brill adelantó que la plena de Keclon está en plena construcción y anticipó que se va a inaugurar en un año. Con este espacio en marcha se podrán brindar soluciones para los problemas de la industria del biodiesel. “El biodiesel de soja tiene un problema, cuando pasa los 5 grados se solidifica y eso tapa los inyectores de los motores en Europa. Actualmente se hace en planta un decantado para que precipite pero eso no es una solución, la solución es hacer destilación pero cuesta 30 dólares la tonelada. Nosotros hacemos que cueste 10 dólares la tonelada y ganamos plata. Tenemos una solución de una eficiencia que permite vender el biodiesel al mejor precio”, indicó quien fuera uno de los precursores del capital de riesgo en el país.

Sobre su presentación en Experiencia Endeavor Rosario contó que buscan emprendedores que piensen grande, globalmente o como mínimo regional. Si bien valoró que “hay muchos negocios que son sustentables y no tienen porque complicarse la vida 29 horas por días detrás de una pasión que es crear algo grande” remarcó que las starp up que seleccionará Oikos serán con proyectos que busquen trascender las fronteras.

En la presentación que realizaron seleccionaron cuatro proyectos entre los asistentes e improvisaron una suerte de competencia frente al público. Resultó ganador un proyecto para desarrollar una nariz electrónica que pueda estudiar la materia fecal en el agua para utilizar en las plantas potabilizadoras y Brill se comprometió ante el auditorio a financiar el viaje de los emprendedores a Holanda donde ya se habían contactado con un posible inversor. La suerte está echada para los entusiastas emprendedores locales.