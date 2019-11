¿Cuáles son los perfiles laborales más demandados en Rosario? La Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rosario realizó un estudio para responder a este interrogante, con el objetivo de contar con una herramienta que permita orientar los programas públicos de formación y promover soluciones a las problemáticas detectadas en el mercado de trabajo local.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario llevó adelante el relevamiento sobre demanda de habilidades laborales en empresas industriales de los sectores más representativos de Rosario, a fin de identificar las principales dificultades al momento de la contratación de trabajadores, los perfiles laborales más demandados, las brechas de habilidades y las actividades de capacitación que las mismas empresas llevan a cabo para enfrentar dichas brechas.

En este sentido, la subsecretaria de Producción, Empleo e Innovación, María Fernanda Ghilardi, destacó que “analizar e indagar acerca de los condicionantes estructurales del mercado de trabajo resulta fundamental para mejorar los problemas de empleo, que actualmente alcanzan a alrededor de un 21% de la población económicamente activa del Gran Rosario, entre desocupados y subocupados”.

El estudio contempló la realización de una encuesta, entre fines de 2018 y parte del 2019, cubriendo un universo de 90 empresas pertenecientes a diferentes sectores productivos y de distintos tamaños según su nivel de facturación y cantidad de empleados. Las empresas relevadas pertenecen mayormente al rubro de metales, productos de metal y maquinaria y equipos, seguida por aquellas abocadas a la elaboración de productos químicos y plástico, y alimentos y bebidas.

Los trabajadores calificados y no calificados son los que tienen mayor peso relativo en todas las firmas encuestadas. En contraste, se nota cierta escasez de trabajadores técnicos en general. En cuanto a los profesionales, estos representan el 13,4% del total de empleados.

En relación a cómo se distribuyen los trabajadores según las distintas categorías ocupacionales dentro de las diferentes áreas de las empresas, se evidencia que la proporción más amplia de profesionales universitarios se desempeñan en las áreas administrativas y de comercialización (35% y 26,4% promedio respectivamente).

La mayor proporción de técnicos se encuentra abocada a tareas administrativas, mientras que casi la mitad (49,6%) de los trabajadores de producción son calificados. Asimismo, en las actividades de producción se concentra la mayor proporción de trabajadores no calificados (33,3% vs. 20,1% en comercialización y 12,2% en administración).

Aproximadamente, el 78% de las empresas encuestadas afirmó haber realizado búsqueda de personal durante el trienio 2015-2017. Si bien se observó que entre las empresas de menor nivel de facturación y cantidad de empleados estas búsquedas han resultado menos frecuentes, mientras que entre las de mayor facturación y número de empleados fueron más activa.

En cuanto a los instrumentos de búsqueda utilizados, en general e independientemente de la categoría ocupacional de la vacante a cubrir, suelen ser los avisos en diferentes medios (diarios/radios/televisión y sitios web laborales); seguidos de las agencias de colocación privadas y consultoras de recursos humanos los más empleados. La utilización de servicios públicos de empleo suele ser menor en proporción.

En la mayoría de los casos lograron cubrirse las vacantes solicitadas, aunque surgieron dificultades para determinados perfiles técnicos y desarrollo tecnológico

Los más buscados

Entre los cargos más difíciles de cubrir se destacan principalmente los vinculados al desarrollo y programación de software, seguidos por posiciones técnicas (proyectistas, soldadores, técnicos mecánicos, entre otros).

En casi la totalidad de los casos los requisitos en términos de experiencia solicitada no eran altos (menor a 3 años), la edad requerida mayormente no debía exceder los 40 años, y en relación al género, generalmente era indistinto y en algunos casos se buscaba específicamente candidatos hombres. En relación al nivel de educación requerido, como mínimo se exigía el secundario completo, aunque la formación técnica y profesional también formó parte de los requisitos de algunos de los puestos que no fue posible cubrir.

Si bien las habilidades priorizadas como criterio de selección de personal han sido las específicas al puesto, las habilidades blandas (de comportamiento y socioemocionales) también han mostrado ser muy importantes. Éstas, incluso, dan cuenta de la mayoría de los casos por los cuales las empresas deciden despedir trabajadores. Además las habilidades blandas en general se encuentran inversamente relacionadas al nivel de calificación del trabajador.

Las habilidades técnicas seguidas por habilidades blandas fueron prioritarias en la contratación de profesionales universitarios. Por su parte, en el caso de los técnicos, se priorizaron las habilidades técnicas y en segundo lugar y con la misma importancia las habilidades de conocimiento y comportamiento. En cuanto a los trabajadores calificados y no calificados la prioridad la tienen las habilidades técnicas y en segundo lugar las habilidades blandas.

En lo referido a la capacitación del personal durante el período comprendido entre los años 2015 y 2017, la amplia mayoría de las empresas encuestadas (el 80%), sostuvo haber llevado adelante actividades de capacitación, siendo las más pequeñas las que se encuentran más rezagadas.

Casi la totalidad de las firmas (94%) percibió que la capacitación brindada a su personal ha logrado traer mejoras a las empresas, si bien la mejora de la productividad lograda con la misma fue efectivamente medida solo en el 42% de las empresas reveladas que realizó capacitación.

La mayor dificultad encontrada por las empresas para capacitar a sus recursos humanos es la falta de cursos de capacitación que cubran los temas buscados. Asimismo, muchos establecimientos (12,8%) afirman desconocer la oferta disponible.

El informe concluye que la disponibilidad de recursos humanos calificados será esencial para elevar la competitividad y fomentar el desarrollo económico de Rosario en los próximos años.

Formación según la demanda del mercado

El trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas es una herramienta clave para orientar políticas públicas en materia de formación y capacitación laboral.

En ese sentido, se incorporaron cursos de carpintería de aluminio, construcción en seco, instalación de alarmas de automotores y auxiliar en técnicas de iluminación, entre otros. Incluso, por pedido de las empresas que conforman el Polo del Frío, se incorporó el curso de operario de la refrigeración, que permitió a varios egresados encontrar una salida laboral en dichas firmas. Asimismo, se sumaron cursos ligados a la tecnología y programación relacionados con el empleo verde y el cuidado del medio ambiente,.

“Nos centramos no solamente en desarrollar capacitaciones gratuitas, sino en que guarden estrecha relación con el mundo del trabajo y las necesidades o expectativas de las empresas locales”, indicó el director de Empleo del municipio, Marcial Sorazábal.