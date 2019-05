El mal clima global le dio pie a una nueva suba del dólar

El recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China agitó a los mercados financieros del mundo. Esa influencia profundizó la crisis en Argentina, donde el dólar volvió a subir y cerró a $ 46 para la venta minorista en Rosario. A nivel local también influyó la expectativa sobre el vencimiento del Bonar 2024.

En el mercado mayorista la divisa estadounidense avanzó 0,47 por ciento por ciento para finalizar en $ 44,65, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, detalló que "en la rueda tuvo un claro impacto del nerviosismo internacional producto de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China" y por eso "la divisa norteamericana operó con muchos altibajos y marcada volatilidad pero con un ajuste moderado respecto del cierre anterior".

El presidente Donald Trump, que el domingo advirtió que el domingo amenazó a China con elevar de 10 por ciento a 25 por ciento los aranceles a importaciones de ese país por 200 mil millones de dólares, publicó ayer en Twitter que los Estados Unidos pierden miles de millones de dólares con Beijing, y prometió que protegerá a la economía de su país. "Perdón, pero no vamos a seguir haciendo eso!", dijo por esa red social.

El recrudecimiento del conflicto comercial entre ambas potencias sacudió a los mercados globales. Las Bolsas de China cayeron más del 7 por ciento mientras que también hubo bajas fuertes en Europa. En Wall Street, el Dow Jones cedió 0,3 por ciento y el Nasdaq 0,5 por ciento. Los precios de los bonos subieron. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cayó a 2,50 por ciento.

La Bolsa porteña tomó distancia del resto de los índices internacionales y avanzó hoy 1,82 por ciento y el riesgo país bajó a 911 puntos básicos. "La plaza local sigue apostando a la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad entre el oficialismo, y la oposición", indicó Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil para explicar la mejora local.

En el mercado cambiario, la jornada estuvo más inquita. ernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, aseguró que desde el comienzo del día el dólar fue demandado y subió hasta operarse a $ 45,40" en el mercado mayorista disponible, "ante las noticias de Estados Unidos que proyectan una suba de aranceles a China, que no se llegó a concretar".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 746 millones y no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE. Mientras que en el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 1.246 millones, un 17 por ciento más que viernes.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una baja de tasas de las Leliq de 23 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 73,530 por ciento para un total adjudicado de $217.215 millones. A partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $ 20.629 millones.

La divisa en el segmento mayorista llegó a escalar hasta 76 centavos pero en la última hora de operaciones el dólar fue mas ofrecido por exportadores. "La mejora en el flujo de ingresos y el giro en las expectativas obraron con cierta suficiencia para pasar el sobresalto generado por los ruidos de los mercados internacionales, suavizando los movimientos del tipo de cambio", destacó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

La tensión comercial en el mundo acentuó la caída del precio internacional de la soja. En Chicago, la oleaginosa quedó unos pocos centavos por arriba de los u$s 300. Había arrancado con un retroceso de u$s 9 que, en algún momento de la ronda, puso la cotización por debajo de los 300 dólares. Pero luego la pérdida se fue achicando. Igual, la oleaginosa bajó por séptima rueda en fila y no logra encontrar un piso en el gran mercado de referencia.

También cayeron los futuros de maíz, a nuevos mínimos. El recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario mostró una importante caída en el nivel de actividad respecto a la última rueda de negociaciones.