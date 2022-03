El maíz escaló US$5 en Rosario y la soja disponible cotizó estable

En tanto, la oferta de compra abierta por soja con entrega en abril escaló US$ 10 hasta los US$ 470 por tonelada, y la posición mayo se negoció a US$ 465, lo que implicó una suba de US$ 5 contra la ronda previa.

Por su parte, en el mercado de trigo solo se presentó la posibilidad de realizar negocios con entrega contractual a US$ 325 la tonelada.

Por otro lado, el maíz disponible se pactó a US$ 305, una mejora de US$ 5 respecto a la jornada de ayer; mientras que las ofertas para el tramo comprendido entre marzo y mayo se ubicaron en US$ 300, una suba de US$ 3 entre ruedas.

Además, el contrato de junio escaló US$ 5 hasta los US$ 265; julio subió US$ 8 hasta los US$ 258 y agosto se ubicó en US$ 250, con un alza de US$ 10.

En tanto, el girasol con entrega en marzo se mantuvo en US$ 600 la tonelada.

Por último, el sorgo -tanto el tramo contractual como la posición abril- se negoció nuevamente a US$ 250.