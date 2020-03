"El macrismo tuvo una mirada muy ideologizada de la industria"

El desarrollo es un tópico recurrente de los discursos políticos _sobre todo en campaña_ pero en los hechos las urgencias de la coyuntura postergan a las acciones de mediano y largo plazo. Para el sociólogo Daniel Schteingart cualquier proyecto de desarrollo de la Argentina "tiene que tener una obsesión con fomentar los sectores transables, los que generan los dólares" pero advierte que "si no estabilizás la macro no vas ni a la esquina".

Entrevistado por La Capital el docente universitario e investigador del Conicet sostiene que el macrismo "tuvo una mirada muy sobreideologizada respecto de la industria", analiza la heterogénea estructura productiva del país y asegura que no necesariamente tiene que haber "una grieta entre campo e industria".

— La palabra desarrollo suele aparecer como objetivo de todos los discursos políticos. Desde la academia, ¿Qué es desarrollo y qué no?

—El contenido de la palabra desarrollo suele ser bastante vago. Como democracia, libertad, es una palabra que en general tiene una connotación positiva, pero es disputada. Yo entiendo desarrollo como la mejora de la calidad de vida de un país o de una región, que permite que las personas puedan gozar de una mejor calidad de vida en términos materiales _que se pueden medir a partir de distinto tipo de indicadores_ y también más bienestar subjetivo. Hay una relación entre desarrollo y felicidad pero dista de ser lineal. En general la gente es más feliz cuanto más lazos sociales tenga alrededor y el desarrollo a veces tiene una consecuencia no deseada: te lleva a cierto individualismo y a cierta desaparición de cierto tipo sociabilidad más tradicional. Eso es una consecuencia no deseada del desarrollo.

- Desde hace tiempo se habla de seguir el camino de Australia, Canadá, Chile (hasta que voló el modelo por los aires), ¿Cuánto puede aplicarse de esas experiencias para pensar el desarrollo en Argentina y cuánto tiene que ver con un proceso único del país?

- Los procesos de desarrollo son siempre idiosincráticos, y lo nacional siempre se inscribe dentro de lo regional y lo global. A su vez cuando uno habla de desarrollo no sólo lo tiene que pensar en el plano nacional, sino también en el subnacional. Cuando uno mira a la Argentina vos tenés focos de desarrollo más dinámicos que otros. Una cosa es el cordón que va de La Plata a Rosario, un cordón con ciertas características de desarrollo, y tenés partes del norte, donde los niveles y estándares de desarrollo son muy diferentes. Por esto no se puede copiar acríticamente las experiencias de desarrollo, si bien es cierto que hay muchas que pueden servir de inspiración o de guía para otros países. Por caso, en el sudeste asiático Japón fue el gran guía de lo que había que hacer. Corea y Taiwán se basaron en Japón, que a su vez había tomado mucho de Alemania a principios del siglo XX. El macrismo se refirió a la idea de ser Australia como un eufemismo: era una forma elegante de decir "basta de industria". El gobierno anterior tuvo una mirada muy sobreideologizada respecto de la industria, con su idea de que es más parte del problema que de la solución, que es obsoleta. Es una mirada errada: hoy el mundo está discutiendo política industrial. Una cosa interesante es que más allá de la situación geopolítica en la que se desarrolló Australia es que cuando tiene el PBI per cápita que tiene Argentina hoy, hace 50 años, ya gastaba el doble que nosotros en i d. Si querés que seamos Australia, ¿Por qué no invertís más en ciencia y tecnología en lugar de recortar? Usaban Australia cuando les convenía.

- ¿Qué se podría aprender entonces de esas otras experiencias?

- Hay algunas cosas que son interesantes del modelo de Australia, que entroncó muy exitosamente los recursos naturales con el resto del aparato científico tecnológico. Es un país que exporta muchos recursos naturales, en el que se destaca la minería, y tenés un sector muy intensivo en i d, como es el del software para la minería. Acá en Vaca Muerta se debería armar un cluster y encadenamiento de sectores intensivos en conocimiento que sean proveedores de las empresas petroleras. Lo mismo podés hacer con el litio, la minería, el agro. Si lográs eso, que es lo que hicieron Australia, Canadá, Noruega, ya estás hablando de otra cosa. Generalmente en América latina la mayoría de las experiencias con recursos naturales son más bien de extraer el recurso natural y no mucho más que eso: la maquinaria suele ser importada, no se le agrega valor al recurso natural o muy poco. El recurso natural te puede traccionar el sistema científico tecnológico y en ese sentido, es una palanca de desarrollo. Pero si no lo hacés, corrés el riesgo de que el recurso natural sea un enclave. Te permite generar divisas, exportar, generar cierto de tipo de movimiento de empleo, no muy fuerte, pero nada más. Además del encadenamiento productivo necesitás el encadenamiento fiscal: que del recurso natural puedas obtener una renta que le permita a las empresas seguir siendo rentables y que el Estado se lleve parte de eso y lo pueda redistribuir en la sociedad de otra manera. En el caso Noruega tenés las dos cosas.

- Teniendo en cuenta la estructura productiva argentina, ¿Qué sectores se debería promover?

- Tenés tres grandes tipos de sectores, sobre todo en el segmento de los transables. Todos tienen sus pro y sus limitaciones. En primer lugar, tenés a aquellos sectores que tienen facilidad para competir, para internacionalizarse, para exportar; muchos de ellos están en la frontera tecnológica. Ahí tenés buena parte del agro pampeano, la industria aceitera, algunos servicios intensivos en conocimiento y parte de la industria. Esos sectores tienen la ventaja de que te generan dólares, y vos tenés que acompañar ese proceso, pero su limitación es que no te permiten darle empleo a todo el mundo. En segundo lugar, tenés los sectores que tienen más problemas para competir, que según el tipo de cambio, en condiciones de libre mercado y encima con un mercado interno apagado, tienden a contraerse. Ahí tenés a varios sectores industriales, como textil, calzado, confección o la industria del mueble. Son industrias que generan mucho empleo, sobre todo para gente que no terminó la secundaria, lo cual es un dato no menor. Además de resolver el problema del empleo te sustituyen algo de importaciones, te ahorran alguna que otra divisa, y en algunos de esos casos son generadores de empleo en provincias donde no hay empleo privado. Hay una cuestión territorial que no es menor. Muchos de esos sectores con algún apoyo del Estado pueden mejorar su productividad. El gobierno de Macri los entendió como inviables, y yo no creo que sea así: entre 2002 y 2008, cuando las condiciones macro fueron favorables, a todos estos sectores les fue muy bien.

-¿Y entre esos dos sectores, qué hay?

- Hay una tercera capa, que es híbrida entre las otras dos: son sectores que tienen capacidades para que en ciertas circunstancias puedan exportar y que no son tan sensibles a las importaciones. Más bien, esta tercera capa dependen de los vaivenes de la macro. Ahí tenés al sector automotriz: emplea gente, tiene encadenamientos, tiene productividad alta, pero dadas las condiciones del mercado local y el mercado regional ahora anda mal. Ahí podés tener también a parte de la industria química, incluso uno podría incluir el sector de las economías regionales. Argentina tiene una estructura productiva claramente heterogénea, donde cada sector tiene sus potencialidades y sus dificultades. Cada uno aporta a su manera a la economía, no es que haya sectores que sean inviables o que sería deseable que desaparezcan. Esto el macrismo no lo entendió bien, y dañó a buena parte de estos sectores. Fijate cómo el deterioro de la macro fue tan grande que empresas súper competitivas como Arcor están en problemas; quién va a decir que es ineficiente.

- Teniendo en cuenta estos tres grupos sectores, ¿Cuáles debería priorizar el Estado: los que permitan generar divisas, los que garantizan mercado interno, ambos?

- Si vos no estabilizás la macro no vas ni a la esquina. Si vos tenés una macro que es absolutamente volátil, todo lo que puedas hacer de política productiva es nadar contra la corriente. Logrado eso, una de las obsesiones tiene que ser exportar, exportar y exportar, y que haya todo un sistema de incentivos: tenés que ver qué hacés con el tipo de cambio, no tenés que tenerle miedo a usar retenciones y subsidios para, en la medida de lo posible, exportar sin dañar el mercado interno. Necesitás dólares, que son los que te permiten crecer. Tenés que ir por los dos lados de la ecuación: más exportaciones y en la medida de lo posible sustituir eficientemente algunas importaciones. Lo que te importa es el saldo de cuenta corriente más que las exportaciones por sí solas. Además siempre tenés que estar dialogando para que puedas tener un tipo de cambio real diferenciado por sectores que te permita en la medida de lo posible salir a exportar, cuidando el mercado interno. Otra cosa que el gobierno de Macri hizo mal es pensar el mercado interno desligado del mercado externo: muchos sectores salen a exportar porque primero lograron producir en el mercado interno, si vos lo destruís es muy difícil salir a exportar de la nada.

- En Argentina la grieta política es en el fondo socioeconómica y geográfica, ¿Cuáles son las condiciones políticas que deberían darse para un proceso de desarrollo en el país?

- Primero tenés que tener en cuenta que Argentina no flota en el vacío: en este momento el mundo para el país es bastante hostil. A nivel interno tenés que ver cómo buscás consensuar y persuadir a distintos actores de hacia qué rumbo ir. Uno mira la historia argentina y encontrás los dos modelos de país -el nacional-popular y el ortodoxo- que oscilan en un péndulo. Creo que no necesariamente tenés que tener una grieta entre campo e industria. El proyecto de desarrollo tiene que tener una obsesión con fomentar los sectores transables, los que generan los dólares. Si vos no los fomentás no vas ni a la esquina. El desarrollo es lograr consensos y también ver cómo dirimís ciertos conflictos. Igual está bien que buena parte de los cañones de corto plazo estén puestos en la deuda, porque lo primero es estabilizar la macro.