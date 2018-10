El macrismo amplía su rechazo a la arremetida de Carrió

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados nacional, Pablo Tonelli (PRO), consideró ayer una "exageración" de la líder de la Coalición Cívica (CC—AIR), Elisa Carrió, el pedido de juicio político —que presentará hoy— al ministro de Justicia, Germán Garavano, y aseguró que "de ninguna manera" apoyaría esa iniciativa.

"De ninguna manera apoyaría (el planteo de Carrió). Me parece una exageración. Una cosa es disentir con un ministro, lo cual me parece absolutamente legítimo, normal y saludable, y otra cosa es pedir un juicio político, que sólo procede en casos sumamente graves. No me parece que una opinión como la de Garavano haya sido grave, es sólo una opinión", indicó el legislador.

De ese modo, Tonelli sentó posición en torno a la polémica desatada por Carrió, quien tensó la relación con el gobierno de Mauricio Macri e, incluso, llegó a amenazar con romper la coalición oficialista.

El presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), otro de los líderes parlamentarios del PRO, ya le había bajado el pulgar al pedido de jury contra Garavano.

Consultado sobre los dichos de Garavano a propósito de la situación procesal de la senadora nacional Cristina Kirchner, que provocaron la furia de Carrió, Tonelli apoyó al ministro al sostener que "no es bueno que todos los ex presidentes estén presos, procesados, condenados".

"En términos abstractos, sin hacer referencia a ninguna persona en particular, coincido en que no es bueno que todos los ex presidentes estén presos, procesados, condenados. Porque habla mal de nosotros como sociedad", evaluó.

Señaló que, "en todo caso, las declaraciones de Garavano tuvieron una falta de oportunidad del tiempo porque, justo al día siguiente, se produjo esa vergonzosa decisión de la Cámara de Casación de absolver al ex presidente Carlos Menem".

Sin embargo, Tonelli aclaró que Carrió "tiene razón" cuando dice que la líder de Unidad Ciudadana (UC) "tiene que estar presa".

"Es tan evidente que ha cometido delitos gravísimos que no tengo la menor duda de que va a terminar presa. Ya debería estar condenada y presa", insistió.

Al respecto, el legislador añadió que a Cristina "ya se le ha decretado la prisión preventiva" y que, "si no fuera senadora, estaría presa".

El diputado defendió el instituto de la prisión preventiva como una herramienta con la que cuenta un juez para detener a alguien cuando "tiene razones para entender" que esa persona debe estar privada de su libertad "mientras dure el proceso".

En ese marco, Tonelli minimizó el costo político que genera la exposición pública de las internas dentro de Cambiemos y señaló que esas diferencias "enriquecen" al oficialismo.

La meta

"Dentro Cambiemos, todos coincidimos en que uno de los objetivos es luchar contra la corrupción. Hay unos que lo plantean de una manera y otros de otra. Ella (por la jefa de la CC), en todo caso, tendrá la opinión de que en determinado tema no se avanza con la eficiencia o la celeridad que le gustaría", aseguró.

Tonelli resaltó que Carrió "cumple un rol muy importante dentro de la coalición" gobernante y resaltó que "no está mal sacar las diferencias, en especial cuando son de criterio y respecto de objetivos comunes".

"Dentro de Cambiemos, todos coincidimos en que tenemos que luchar contra la corrupción, pasada, presente y futura. Hay quienes lo plantean de una manera y quienes lo hacen de otra", agregó el legislador.

Paralelamente, su par Eduardo Amadeo consideró que el pedido de juicio político contra Garavano es "una amenaza" por parte de Carrió y adelantó que no apoyará la medida.

Acerca del rol de la líder de la Coalición Cívica, el diputado sostuvo: "Es una política muy importante e interesante. Pero, como todos nosotros, es humana y a veces se equivoca".