El ingreso de camiones con trigo a los puertos del Gran Rosario se acerca a un récord

Sin embargo, con la importante recuperación de los niveles del Paraná, acompañada de un dinamismo comercial creciente en los últimos meses, el ingreso de camiones al Gran Rosario tomó un nuevo y fuerte impulso, según apuntaron desde la Bolsa.

trigo 1.jpg

De acuerdo con el informe semanal del MAGyP, la siembra triguera se acerca a la mitad de la superficie objetivo, con el 60% de los lotes ya sembrados. La provincia de Buenos Aires llevaba un avance de siembra por encima de la campaña pasada, pero la falta de agua ya ubica a la siembra bonaerense 1 p.p. debajo de la campaña pasada en el dato de esta semana.

Por su parte, el déficit de humedad de suelos se agudiza en las provincias de Santa Fe y Córdoba, que registran avances de siembra del 62% y 80%, respectivamente, 15 y 7 puntos por debajo de los avances de la campaña pasada.

La diferencia fundamental radica en que en Buenos Aires por el momento no hay problemas de interrupción de la siembra por problemas de humedad. No obstante, si no se registran lluvias pronto, se vería afectado al porcentaje a sembrar de los ciclos cortos durante el mes de julio. Por el contrario, la falta de agua tiene detenida la siembra en delegaciones de Santa Fe y Córdoba, lo que explica la demora en el avance en estas dos provincias.

El posicionamiento neto de los fondos cae por cuarta semana consecutiva en Chicago

La posición neta compradora de los fondos de inversión en Estados Unidos sobre futuros de trigo del Chicago Mercantile Exchange (CME Group) se mantiene positiva por catorce semanas consecutivas. Con el desenlace bélico de la crisis ruso-ucraniana a finales de febrero, esta posición pasó de máximos de dos años en su posición neta vendedora a una posición compradora en apenas dos semanas, hacia mediados de marzo.

Sin embargo, esta posición viene achicándose sostenidamente hace cuatro semanas, lo que redunda en una presión bajista adicional para los precios del trigo en Chicago. Al compás del fin de la siembra del trigo de primavera, la cosecha del trigo de invierno ya llega al 25% de la superficie, 2 puntos por encima de las expectativas de los operadores y 3 puntos por encima del promedio histórico, lo que redunda en las bajas estacionales de los precios del cereal.

trigo2.jpg

Por fuera de lo estacional, persiste el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania apuntalando la incertidumbre por la situación en el Mar Negro, con negociaciones en progreso para desbloquear las exportaciones desde los puertos ucranianos, aunque sin novedades de peso en la semana en el plano diplomático.

Los precios locales del trigo caen presionados por las bajas externas

Respecto de los precios del cereal a nivel local esta semana, si bien el mercado se presentó con un número estable de participantes, el grano se negoció US$ 5/t por debajo de la semana anterior para entrega en julio, a US$ 345/t. En tanto que los valores ofrecidos para el tramo agosto-septiembre mostraron una caída de US$ 5/t y US$ 10/t respectivamente, tocando idénticos valores que la descarga en julio.

En referencia a los precios internacionales, estos han disminuido abruptamente en el comienzo de la semana laboral, cuando en Chicago se registró una baja de casi US$ 21/t el martes. Esta baja es llamativa ya que los precios internacionales de los futuros de trigo estuvieron cotizando al alza durante al menos 4 semanas, y con un pico en febrero alcanzado debido al conflicto bélico en Ucrania.

La venta masiva del martes se debió en parte a los nuevos movimientos turcos para ayudar a negociar el paso por mar para el grano ucraniano y también alivió las preocupaciones sobre el suministro, pero la noticia de que los misiles rusos habían alcanzado Mykolaiv el miércoles arrojó dudas sobre las perspectivas de reapertura de los puertos de Ucrania, haciendo recuperar levemente los precios.