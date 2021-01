El índice salarios subió 3,3% en noviembre y superó la inflación

La dinámica interanual fue impulsada por el sector privado no registrado que aceleró su crecimiento hasta 44,6% interanual (vs. 37,7% interanual en octubre). En tanto, los del sector privado registrado crecieron 34,3% interanual (vs. 34,4% interanual en octubre), y los del sector público 27,4% interanual (igual a octubre).

Dentro de los aumentos por cuotas paritarias del sector privado registrado aplicados en noviembre se destaca el aumento del 25% en el sector de la construcción y 10% para los trabajadores bancarios.

De esta manera, en los primeros once meses del año cerró con un alza del 30,7% en promedio producto de una suba del 32,2% en los sueldos de los trabajadores privados, del 23,8% en los de los empleados públicos, y de los 30,7% en los trabajadores no registrados, informó el organismo estadístico.