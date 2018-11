Duro de bajar. Según Ecolatina, aún no se observa una desaceleración inflacionaria en alimentos.

El Indice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante octubre 5,4 por ciento debido al alza registrada en los sectores de alimentos y bebidas, gas y transporte, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este aumento, la inflación minorista alcanzó al 39,5 por ciento en los diez primeros meses del año y 45,9 por ciento desde octubre del año pasado, informó el organismo.

Los aumentos más significativos se dieron en los rubros alimentos y bebidas, con el 5,9 por ciento; vivienda, agua, electricidad y gas alcanzó el 8,8 por ciento y transporte el 7,6 por ciento.

Si bien a nivel general el aumento de precios fue del 5,4 por ciento, en la mitad de las regiones el incremento fue mayor. En el caso de la pampeana, dentro de la cual se ubica Santa Fe, registró una inflación de 5,8 por ciento, mientras que en Cuyo y Patagonia los incrementos fueron de 5,9 por ciento y 5,8 por ciento, respectivamente.

Por debajo del indicador nacional estuvieron el IPC del Nordeste (4,9 por ciento), el del Noroeste (5,3 por ciento) y el del Gran Buenos Aires (5,1 por ciento).

Perspectivas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado que la inflación de octubre iba a seguir siendo alta "porque tiene un arrastre del mes de septiembre", cuando llegó al 6,5 por ciento.

Sin embargo, pronosticó que "en noviembre empezamos a ver una desaceleración", por lo que "la inflación va a ser sustantivamente más baja que en octubre".

De manera coincidente con Dujovne, el director de la consultora Focus Market, Damián Di Piace, adelantó que en noviembre "la inflación estará en torno al 3 por ciento o 3,5 por ciento".

"Vemos una gran desaceleración" en el ritmo de aumento de los precios "en esta primera quincena" de noviembre, dijo Di Piace en declaraciones a una radio porteña.

Sin embargo, advirtió que "existe una fuerte retracción de la demanda y una gran brecha entre mayorista y minorista", lo que podría generar nuevos aumentos al consumidor.

La consultora Ecolatina espera una "significativa desaceleración" de la inflación en noviembre respecto de la registrada en octubre. Sin embargo, alertó que "aún no se observa una desaceleración en el capítulo más sensible, ya que alimentos trepó 6 por ciento entre la primer quincena de noviembre y de octubre, impulsados por fuertes aumentos en lácteos, verduras, frutas y bebidas no alcohólicas". Para todo el año proyectó una inflación de 48 por ciento.

Para Ecolatina, el principal factor detrás del registro de ayer fue "el salto cambiario de fines de agosto, que al operar con cierto rezago tarda en impactar en los precios al consumidor", ya que el aumento de los precios mayoristas de 16 por ciento en septiembre impactó en el IPC de octubre.

Para noviembre el IPC deberá tomar en cuenta el alza del 8 por ciento que anunciaron las empresas de medicina prepaga y el incremento en los combustibles, que en un comienzo alcanzó hasta el 8 por ciento pero luego se recortó al 5 por ciento promedio, debido a la caída de las ventas y a que YPF, que concentra la mitad del mercado, solo aumentó el 2,5 por ciento. Una nueva suba del biodiesel, autorizada por la Secretaría de Energía de la Nación, podría inducir a un nuevo aumento de las naftas.

También se verificaron aumentos en áreas de servicios, como televisión por cable e internet.

Rubro por rubro

Pero más allá de las perspectivas para noviembre, el Indec confirmó ayer que octubre cerró con una suba del 5,4 por ciento, producto de un aumento del 5,8 por ciento en el sector de los bienes y del 4,6 por ciento en los rubros de servicios.

Medidos de otra manera, los bienes y servicios con variaciones estacionales subieron el 6,2 por ciento, los regulados el 7,4 por ciento, mientras que el IPC núcleo avanzó el 4,5 por ciento.

En el sector alimentos y bebidas el Indec registró subas del 10,2 por ciento; en hamburguesas congeladas, el 8,4 por ciento; en harina de trigo común, el 6,45 por ciento, y 6,1 por ciento en aceite de girasol.

Sin embargo, el precio del asado subió 1,6 por ciento, el cuadril 2,1 por ciento y la nalga 2,2 por ciento, mientras que el pollo entero aumentó 2,2 por ciento.

En lo que va del año, y con una inflación promedio del 39,5 por ciento en promedio, el rubro alimentos y bebidas presentó un alza del 43,7 por ciento; equipamiento y mantenimiento del hogar 42,2 por ciento; vivienda el 38,5 por ciento, y transporte 58,7 por ciento, entre otros.

En la comparación interanual, el rubro alimentos subió 46,5 por ciento, el de vestimenta 31,4 por ciento, el de vivienda y servicios básicos 65,2 por ciento, el de salud 40,1 por ciento y el de transporte 68,7 por ciento.