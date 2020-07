El gobierno presentará una nueva oferta para reestructurar la deuda

El presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán acordaron los términos de una nueva oferta por la reestructuación de la deuda, que será presentada en las próximas horas a los bonistas.

Por su parte, ejecutivos ligados a los acreedores más amigables le acercaron de manera no oficial al gobierno una oferta no oficial de aproximación. El grupo Ad Hoc, que es el más duro y está integrado por Blackrock y Ashmore, afirmó que mantiene su voluntad de diálogo constructivo para llegar a un acuerdo, pero que no recibió comunicación alguna del gobierno.

El objetivo es que el gobierno "rompa el techo de cristal" y acepte pasar, aunque sea por una cifra mínima, los u$s 49,9 por cada cien de deuda, que presentó en la última oferta formal. La cifra de consenso podría estar en torno de los 55 dólares, aseguró una fuente del sector privado involucrada en la negociación.

La nueva iniciativa oficial, según ha trascendido, contemplaría un valor presente neto para los títulos renegociados de 50 por ciento (considerando una tasa de descuento de 10 por ciento) pero con distintas mejoras que elevarían la paridad en torno de 52 por ciento.

De esta forma, la última propuesta argentina contendría una mejora superior a 25 por ciento con relación a la iniciativa inicialmente lanzada, cuando se planteó una paridad de 40 dólares por cada lámina de 100.

BlackRock pretende que los bonos que se entreguen a cambio de la deuda emitida por el macrismo tengan alguna compensación por los efectos negativos de la Cláusula de Acción Colectiva (CAC), que no está presente en los títulos del canje 2005. Como se emitieron antes del default de Grecia y del protocolo aprobado por la ONU a instancias de Argentina, esos papeles tienen más seguros para los tenedores, en caso de que se plantee una reestructuración.