El gobierno impulsa el "monotributo productivo", un puente inclusivo contra la informalidad laboral

Enredado en un problema estructural y sin solución de fondo a la vista, el Estado nacional lanza un nuevo “puente de inclusión”, el “monotributo productivo”, que busca morigerar los efectos negativos de la informalidad laboral. Y apuesta a la formalización progresiva. La actividad en “negro” se trata de un fenómeno creciente que afecta a muchos países, y a la Argentina en particular. Con una nueva ley que se empezará a discutir en Diputados, se posibilitará a trabajadores informales inscriptos o no en el Registro Nacional de la Economía Popular (RNEP)incluirse en las tres categorías inferiores del Monotributo social, A, B y C, sin abonar ni un peso durante dos años, y pagando el 50 por ciento (monto actual aproximado de 850 pesos) durante el tercer y cuarto año de inscripción al nuevo régimen. A partir del quinto año, se recomponen los aportes mensuales plenos.