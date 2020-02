El gobierno nacional se comprometió ayer ante las entidades agropecuarias a mantener en suspenso el plan de aumento de los derechos de exportación a los granos, puntualmente a la soja sobre la que se habían enfocado.

Lo hizo en el encuentro que mantuvieron ayer los referentes de la mesa de enlace con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Cheme, aseguraron ayer por la tarde que el gobierno "no tiene ninguna decisión tomada" sobre un eventual aumento de tres puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de granos.

Así lo plantearon los integrantes de la mesa de enlace tras la reunión que mantuvieron por espacio de casi tres horas con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y de la que participaron Carlos Iannizzotto, de la Confederación Intercoperativa Agropecuaria (Coninagro) y Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Frente a este escenario, el campo no hará por el momento una medida de fuerza a la espera de la negociación que abrió ayer Basterra, ante la intención del gobierno de subir las retenciones a la soja del 30 al 33 por ciento. "No hay ninguna decisión tomada y no va a haber ningún anuncio hasta que no terminemos de concretar el análisis de los números producto por producto", afirmó Cheme al salir del encuentro, en la sede de la cartera agropecuaria.

Según señalaron las entidades, las partes se volverán a reunir la semana próxima.

En ese marco, los dirigentes de las entidades agropecuarias relativizaron la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández realice el domingo un anuncio de aumento de las retenciones en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso.

"Me voy un poco más tranquilo de lo que vine. De acuerdo a las noticias que teníamos, íbamos a tener un anuncio el próximo domingo. Nos confirmaron que no va a ser así", señaló Chemes, presidente de CRA.

Por esta situación Chemes le pidió "un par de días, nada más" a los productores que impulsan medidas de fuerza, las que no descartó que se produzcan en caso de que no se alcance un acuerdo.

Señaló que la dirigencia apunta a "lograr un cronograma de reducción de retenciones para disminuir la carga impositiva" y que en pocos días se volverá a abrir el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior, que el gobierno había cerrado pocos días atrás.

El encuentro trajo alivio en el sector y se prevé que la mesa de diálogo que abrió ayer el gobierno con las entidades ahora trabajará puntualmente sobre un solo producto: la soja.

En las últimas horas trascendió desde fuentes oficiales que el gobierno habría decidido avanzar en una suba en las retenciones a las exportaciones solo de la soja del 30 por ciento al 33 por ciento para mejorar las posiciones de otros productos. Y en ese esquema, quedarían excluidos de la suba tanto el maíz como el trigo.

En cambio, los referentes de la mesa de enlace plantearon en la reunión la intención de frenar la suba de las retenciones a la soja.

En ese sentido, argumentaron al ministro Basterra que los cálculos sobre la recaudación extra que puede derivar de ese aumento son erróneos y que solo lograrán perjudicarla actividad y generar un pico de malestar entre los productores.