El gobierno citó a la UIA para limar asperezas

En medio de tensiones por declaraciones cruzadas, el gobierno convocó a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) para el lunes próximo a la Casa Rosada con la finalidad de dialogar sobre las medidas que viene reclamando el sector fabril.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, recibirán a los dirigentes de la central fabril, cuyo presidente, Miguel Acevedo, dijo que "hay algunos sectores que todavía no están creciendo, que no recuperaron el nivel de producción del 2014-2015".

El conflicto escaló luego de trascender declaraciones del presidente Mauricio Macri en las que respaldó el pedido de Cabrera a los empresarios para que "dejen de llorar" y se pongan a "buscar cómo incrementar la productividad".

Ante eso, el dirigente de la UIA José Urtubey rechazó las "bravuconadas y descalificaciones" del gobierno hacia la central fabril.

Además, el dirigente aseguró que el Ejecutivo "no tiene una política piola" para los industriales.

En las últimas horas, Macri dijo que el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno "les rompió la cabeza a muchos de estos tipos" (por los empresarios), y Urtubey salió a cuestionarlo. "No me gusta descalificar ni las bravuconadas. Nuestro objetivo siempre es hablar con la verdad", sostuvo el dirigente.

Según Urtubey, "estamos en un momento en el que necesitamos buscar objetivos comunes. Tenemos problemas de financiamiento, tenemos que trabajar en conjunto y sin descalificación".

Para poner paños fríos, Peña desestimó enfrentamientos con el sector industrial y aseguró que la agenda del "crecimiento" no solo "vino para quedarse" en la Argentina, sino que "no tiene tope".

El funcionario dijo que la "única pelea es con los problemas de los argentinos", porque "nuestro objetivo central es crear empleo".

"Estamos de acuerdo en que tenemos que hacerlo junto al sector privado, que todos tenemos que ponernos en una agenda de trabajo y poner el foco" en buscar los mecanismos más eficientes para crecer y generar más empleo, señaló.

Peña afirmó que "el crecimiento que estamos viviendo hoy en la Argentina vino para quedarse", en declaraciones formuladas antes de encabezar el cierre del Foro Estratégico Argentina-Estados Unidos.

Apoyo con reservas

En el marco de esta disputa y tras la convocatoria del gobierno nacional, Acevedo, ratificó ayer su apoyo a la administración de Mauricio Macri, pero advirtió que seguirá marcando las diferencias en cuanto a la política económica.

El titular de la UIA dijo que "muchos" de los empresarios y colegas con los que habla en los distintos niveles, industriales o de producción primaria, "tienen una visión positiva de lo que pueda hacer el gobierno".

"Ahora, eso no quita que tengamos que ir advirtiendo en donde vemos que se tiene que cambiar algo o se tiene que hacer de otra manera. Eso no es que queremos imponer una política ni nada por el estilo, sino que es justamente de cómo tiene que ser la relación", aseguró el empresario poco antes del encuentro de la semana próxima.