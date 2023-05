El gobierno ataca los "rulos" en el dólar financiero con el BCRA con saldo comprador

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer u$s 14 millones y extendió la racha de saldos positivos a 13 ruedas consecutivas. Pese a que ingresaron u$s 66 millones por el dólar soja, la autoridad monetaria tuvo que vender u$s 50 millones para que el gobierno afrontara pagos de importación de energía.