El gobierno anunció que aumentan un 5% las jubilaciones en diciembre

“Hemos tomado la medida del aumento del 5% para las jubilaciones, lo que da un incremento a las jubilaciones mínimas del 35,3% en lo que va del año”, aseguró Cafiero durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Y agregó que, de esta forma, “el 75% de los beneficios previsionales le ganan a la inflación”.

“Estamos recomponiendo las perdidas de los haberes jubilatorios que se arrastraban desde 2018 y 2019 que, en términos reales, fueron del 19% con la fórmula del gobierno anterior”, agregó el Jefe de Gabinete.

Este será el último aumento por decreto que se dicta sobre los haberes jubilatorios antes del tratamiento del proyecto de ley de movilidad jubilatoria que el gobierno enviará en los próximos días al Congreso y que establece una nueva fórmula de ajuste de jubilaciones.

En ese sentido, afirmó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, está terminando de definir el proyecto y que “posiblemente en los próximos días, tal vez la semana próxima” sea enviado para su tratamiento.

“El ministro de Trabajo tiene que terminar de perfeccionar el proyecto para que dé inicio al debate legislativo, las modificaciones son producto de un gran consenso y debate en la comisión, donde hubo más de 16 reuniones de 18 expertos”, señaló Cafiero.

https://twitter.com/CasaRosada/status/1329185698910511107 EN VIVO | Jubilaciones - Conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta. https://t.co/OLGHZIivrk — Casa Rosada (@CasaRosada) November 18, 2020

“Tenemos expectativa que el tratamiento parlamentario sea rápido y poder ya en marzo actualizar los haberes con un índice que permita a los jubilados tener certeza de lo que va a pasar”, afirmó la directora de la Anses.

Por último, Raverta dijo que, “con el aumento anunciado, más el medio aguinaldo, la gran mayoría de los jubilados y pensionados van a estar cobrando unos $ 28.500” en diciembre.

La nueva propuesta de movilidad previsional que impulsa el gobierno prevé un ajuste semestral que se determinará a través de una fórmula que incluirá, en partes iguales, la evolución de los salarios y la recaudación impositiva.

Esta fórmula tiene como antecedente la establecida por la ley 26.417, vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, con ajustes jubilatorios en marzo y septiembre y sus elementos constitutivos básicos: los salarios y la recaudación.

El presidente Alberto Fernández había anticipado por la mañana el anuncio sobre el aumento en las jubilaciones y pensiones. “En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que asumí y lo voy a cumplir”, dijo el jefe del Estado en declaraciones al canal A24.

“Cuando uno mira lo que pasó en el año, las jubilaciones mínimas de hasta 25 mil pesos le estuvieron ganando siempre a la inflación”, agregó.

Respecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días para su discusión, el presidente dijo que “en Argentina hubo una ley que funcionó durante años”, en referencia a la que implementó el gobierno de Cristina Kirchner, que fue dado debajo durante la administración de Mauricio Macri y que ahora se buscará reponer.

“La ley del macrismo que estamos dejando de lado les hizo perder en términos reales un 19% de sus haberes”, subrayó.

En este sentido, añadió que no comparte la mirada de muchos que “dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no se recauda no se puede pagar”.

“Nosotros creemos que la recaudación estará por arriba de la inflación como fue en septiembre y octubre que estuvo por encima de la inflación en cinco puntos”, precisó.

Por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseveró que “el Estado nacional no se retira” de la ayuda que le viene dando a los sectores más afectados por la pandemia.

Explicó que el aporte que se daba a través Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se va a focalizar en los jóvenes y en particular las personas que tuvieron problemas de trabajo.

Detallan los refuerzos a planes sociales

El gobierno dio a conocer el detalle de los programas que reforzará en el proceso de salida de asistencia económica a las familias y las empresas durante la pandemia y que contemplan Inclusión Joven, Potenciar Trabajo, de Recuperación Productiva, así como la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo.

Dentro del paquete de medidas sociales para paliar el impacto que la pandemia aún tiene en algunos sectores, se encuentra la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar para diciembre, de $ 4.000 a $ 8.000 para madres que tienen un hijo menor a seis años y de $ 6.000 a $ 12.000 para dos o más hijos. La tarjeta Alimentar asiste a más de 1,5 millón de familias. Permite volcar $ 15 mil millones a la economía.

A su vez, el gobierno distribuirá 1,7 millones de cajas navideñas para unas 4 millones de familias y, sumado a la ampliación de los fondos para comedores comunitarios y comedores escolares, durante el último mes del año también se fortalecerán las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para garantizar la asistencia alimentaria.

En este sentido se enmarca la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumará 723.000 nuevos niños que cobrarán el beneficio y de estos hay 15.000 que serán incluidos por la eliminación del tope de cinco niños por familia. Asimismo, las familias beneficiarias de la AUH cobrarán el plus del 20% en diciembre, con una inversión de más de $ 20 mil millones.

A la par de estas medidas, Desarrollo Social puso en marcha el plan Potenciar Inclusión Joven, destinado a jóvenes de 18 a 29 años, que consiste en una beca de $ 8.500.

También se implementó el plan Potenciar Trabajo, para reconvertir planes sociales.

El futuro de las tarifas

El presidente Alberto Fernández adelantó que recién “a partir de marzo, se comenzará a discutir” la actualización de las tarifas de servicios, pero aseguró que la forma de salir del congelamiento no contempla la dolarización que provocó un fuerte desequilibrio durante la última gestión de gobierno. “A partir de marzo empezaremos a discutir cómo se corrigen” las tarifas, afirmó el mandatario, y pese a que la discusión no se abrirá hasta el próximo año, aseveró que “hay algo que todos tienen que tener en claro, la dolarización de los servicios públicos se terminó en la Argentina”, aseguró.