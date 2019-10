El gobierno amplió el presupuesto y destinó el 82 por ciento para pagar deuda

El gobierno nacional amplió en $ 684.100 millones el presupuesto para este año para atender distintas obligaciones. El 45 por ciento de la nueva partida será destinado al pago de la deuda pública.

La administración de Mauricio Macri ya aprobó nueve modificaciones al presupuesto, lo que implicó una ampliación del gasto por un total de $ 836.003 millones en un solo año.

En la de ayer, que instrumentó a través del decreto 740, destinó $ 308.693 millones para cubrir los servicios de la deuda pública, tanto por intereses como comisiones.

Desde el Ministerio de Hacienda aclararon que la ampliación "no altera en nada las proyecciones fiscales ni modifica la financiera para este año". Explicaron que se incrementan recursos por $ 326.100 millones y gastos primarios por $358.000 millones. "La necesidad de readecuar el presupuesto surge de la mayor nominalidad (inflación y tipo de cambio) respecto al presupuesto original", informaron.

Del total del gasto $136.000 millones corresponden a aumento en el gasto social, con destino principal a Ansés ($ 92.000 millones para atender la mayor movilidad previsional), pasividades de las fuerzas armadas y de seguridad ($ 13.000 millones) y programas varios del Ministerio de Desarrollo Social ($ 8.500 millones).

Hacienda aclaró que se prevé un incremento para el gasto en personal de $22.000 millones para aumentos salariales dispuestos.

Con este refuerzo, el presupuesto nacional 2019 se elevó hasta los $3,97 billones. El 82 por ciento de esos recursos tiene como destino atender obligaciones de la deuda pública.

Del resto, las principales ampliaciones presupuestarias corresponden a la Ansés con $ 173.073,8 millones para la atención de las ex cajas provinciales, asignaciones familiares, pensiones de ex combatientes, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas, transferencias y contribuciones a la seguridad social y organismos descentralizados.

El Tesoro nacional recibirá recursos extras por $ 114.942,9 millones y la Secretaría de Energía tendrá $ 80.000 millones extras para transferir a Cammesa.

"Estimamos que en términos del PBI los intereses netos se van a mantener en el nivel reflejado en el proyecto de presupuesto de 2020 de 3,3 por ciento", destacó Hacienda. En esta línea, se aumentaron las partidas para amortizaciones de deuda "por $ 988.000 millones", indicó.