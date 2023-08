El gobierno ahora hizo un puente con Qatar para pagarle al FMI

Ya el lunes último, el ministro de Economía, Sergio Massa, había pagado otro vencimiento por u$s 2.700 millones mediante un mecanismo que combinó el uso de yuanes y créditos del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF), de modo de evitar el uso de dólares del Banco Central.

Para el pago del viernes, Massa negoció con Qatar un Acuerdo de Facilidad, a partir del cual este país le presta a la Argentina 580 millones de DEG, equivalentes a u$s 775 millones. El préstamo se hace a la tasa interés variable del FMI aplicable a los DEG, actualmente en 4,033% anual, sin sobretasa adicional ni comisión.

El préstamo se devolverá con el desembolso del FMI una vez que el directorio ejecutivo del organismo apruebe las revisiones quinta y sexta del acuerdo con la Argentina, previsto para la segunda quincena de este mes.

“Por primera vez en la historia, Qatar realiza una operación de crédito con la Argentina”, explicaron fuentes del Palacio de Hacienda, que subrayaron que este acuerdo “lo negoció Massa directamente con el equipo económico” del país árabe “en el más absoluto hermetismo”.

La resolución del pago de los vencimientos con el Fondo fue elogiada por funcionarios y economistas ligados al oficialismo. El director de la Administración General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó que “Massa es la única persona capacitada para estabilizar la Argentina, y lo ha demostrado con pragmatismo”.

En la misma línea se expresó la economista y vocera de Unión por la Patria, Delfina Rossi, y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. “Todos estos acuerdos se hacen sin ajuste sobre la población”, señaló.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren valoró “la actitud de Massa ante el FMI, sin resignar crecimiento económico”. Y la directora del Banco Nación (BNA) Julia Strada dijo al respecto que el préstamo para pagar el vencimiento de deuda “es la posibilidad de evitar las condicionalidades” que el organismo propone”.

El ex ministro de Agricultura y actual asesor ad honorem del Ministerio de Economía, Julián Domínguez, afirmó que “Massa es el piloto de esta tormenta y con el acuerdo con Qatar para cumplir con el FMI demuestra capacidad de resolución”, agregó Domínguez.

Mercado cambiario

Mientras Massa pasa la gorra para pagarle al Fondo, el Banco Central sigue comprando dólares para las reservas, gracias a la nueva edición del régimen de tipo de cambio diferencial para el agro. El viernes compró u$s 221 millones y, en toda la semana, u$s 541 millones.

El dólar agro aportó liquidaciones por u$s 99 millones, mientras que en los últimos cinco días los ingresos del PIE sumaron u$s 728 millones. La autoridad monetaria ya suma desde el lanzamiento del programa exportador u$s 1.274 millones.

Los productores de maíz comercializaron 4.777.695,5 toneladas desde el 25 de julio. El girasol, el sorgo y la cebada aportaron 355.098,1 toneladas, 167.891,7 y 233.685,9,respectivamente, en el mismo período.

En el mercado de cambios, el dólar minorista cerró $ 292,20 promedio, con un incremento de 87 centavos.

El blue subió cuatro pesos, a $ 574. luego de haber tocado los $ 580 durante la jornada. En los últimos cinco días marcó un avance de $ 23. El ministro de Economía explicó que el “dólar blue” es “un mercado en el que dos o tres picaros meten ruido” por lo que decidió “intervenir en los mercados financieros” para no permitir más especulaciones. Afirmó además que la Comisión Nacional de Valores y el Unidad de Información Financiera “estarán más firmes” en los próximos días con su seguimiento del mercado cambiario local.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 1,5%, a $ 585,31; mientras que el MEP ganó 0,1%, a $ 514,71. El índice S&P Merval subió 2,30%, y los bonos en dólares subieron hasta 2,1%.