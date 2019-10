El Fondo de Garantía de Ansés perdió 70 por ciento de su valor en dólares

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Ansés sufrió una importante devaluación durante los casi cuatro años de gobierno de Cambiemos y el ritmo se acentuó en los últimos días con la imposición por parte del Tesoro de papeles de deuda de corto plazo defaulteados: en la era Macri perdió 70 por ciento de su valor en dólares.

Recientemente, el Tesoro encajó en el FGS Letras en pesos por 35 mil millones y en dólares por $275 millones, con vencimiento en marzo de 2020. Una operación por la que, finalmente, el FGS le prestó $ 100 al Tesoro, pero recibió un pagaré por $60 en el mercado y con el agravante de que 72 horas después esos papeles ingresaron en el plan de reestructuración de deuda.

La diputada Luana Volnovich denunció públicamente la maniobra y dijo que la gestión de Cambiemos "va a entregar la mitad" del FGS que dejó Cristina Fernández. "No sabemos cuánto hay en el Fondo de la Ansés, se encargaron de no publicar las actas que dicen cuánto dinero tienen", dijo la legisladora en diálogo con El Destape Radio.

Volnovich remarcó que "están obligando al FGS a comprar bonos defaulteados" y pidió "recuperar el FGS para el desarrollo, no para timbear en bonos".

De acuerdo a esta información, en el inicio de su gestión, Mauricio Macri recibió el FGS-Ansés con un monto equivalente a unos u$s 67 mil millones. Esa cifra, estimando la evolución de acciones y bonos desde entonces, ya que el último reporte oficial es de marzo, habría descendido a unos u$s 22 mil millones. Una depreciación en dólares del 70 por ciento de la caja principal de garantía del sistema previsional que comenzó a fines de 2015, cuando la primera gran devaluación elevó el tipo de cambio oficial de $9,40 a $13,59. Entonces disminuyó a u$s 48.872 millones.

A fines de 2016 terminó en u$s 55.228 millones y en el último día hábil de 2017 la cuenta sumaba u$s 64.055 millones, monto por debajo del recibido del gobierno anterior. En diciembre de 2018 cerró en u$s 43.592 millones y en marzo de 2019, último dato oficial publicado, el stock de activos era de u$s 41.960 millones. Con la hipótesis de una baja promedio del 30 por ciento en el valor de la cartera (escenario moderado teniendo en cuenta que el Merval en dólares retrocedió 40 por ciento y los bonos hasta el 50 por ciento) y con un paridad cambiaria a $60 pesos, el FGS se ubica hoy en unos u$s 22 mil millones.

La depreciación del

fondo se acentuó

cuando el Tesoro le

colocó papeles de deuda defaulteada